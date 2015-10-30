Još jednom smo postavili vječno "jesensko" pitanje – "Kako savršeno ispeći kestene?" i pronašli tri genijalna odgovora. Bilo da se radi o pripremi u mikrovalnoj, pećnici ili tavi, ovaj je video sve što će vam ikad trebati za najlakše i najbolje pečene kestene.

Mikrovalna

Zarežite poprečno kestene i stavite ih u staklenu posudu. U drugu staklenu posudu ulijte vodu i zajedno ih stavite u mikrovalnu. MIkrovalnu namjestite na najjače i pecite kestene 4 do 5 minuta. Nakon toga ih stavite na 5 minuta u papirnatu vrećicu i to je cijela mudrost. Navalite!

Pećnica

O ovom načinu pečenja kestena već smo pisali , ali uvijek je dobro podsjetiti se. Dakle, zarežite kestene i stavite ih u lonac s vodom. Uključite vatru i kuhajte dok voda ne uzavre, a potom ih ocijedite, stavite u posudu za pečenje i pecite na 220 stupnjeva 20 do 25 minuta. Kada su gotovi, zamotajte ih u kuhinjsku krpu i pustite da odstoje nekoliko minuta.

Kesteni (Foto: Getty Images)

Tava

Dno tave prekrijte krupnom soli, kestene zarežite poprečno i rasporedite na sol. Upalite vatru, poklopite tavu i pecite 20 do 25 minuta. Kestene zamotajte u kuhinjsku krpu i ostavite tako 5 minuta ili koliko možete izdržati.