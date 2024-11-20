Galerija 1 1 1 1

Sanski Most gradić je na sjeverozapadu BiH, tridestak kilometara južnije (jugozapadno) od Prijedora, smješten između planina Grmeč, Mulež i Behremaginice, a njime protječe čak devet rijeka. Uz Sanu, to je osam rječica: Sanica, Bliha, Dabar, Japra, Zdena, Majdanska Rijeka, Sasinka i Kozica, kao i nekoliko kraćih ponornica.

Sanski Most koji su u bivšoj državi zvali i Gradom cvijeća zbog lijepih i održavanih zelenih površina, i danas je ponosan na svoj most, džamiju s četiri minareta i "malu Veneciju", na koju taj dio grada podsjeća svojim kanalima.

Raskošna priroda, bogata povijest

Grad na vodi ime je dobio po svojoj najvećoj rijeci, Sani, a njezino ime dolazi od latinskog Aqua sanus, što znači – zdrava voda. Ovaj je kraj naime bogat izvorima ljekovite vode, a njezine blagodati u kupkama koristili su redom svi koji su kroz povijest ovuda prošli – Grci, Rimljani, Turci.

Sanski je kraj bio naseljen i mnogo prije njih, u okolici su pronađeni ostaci iz prapovijesti. Pretpostavlja se da je ovdje živjelo i ilirsko pleme Mezeji, u naselju imena Mren koje je u 9. stoljeću bilo luka, a na obalama Sane, tvrde povjesničari, nalazio se i ilirski rudarski centar. Najstariji pisani spomen o ovom području nalazimo u povelji ugarsko-hrvatskog kralja Bele IV. iz 1244. godine.

Središte lječilišnog turizma danas je u Sanskoj Ilidži, koja uz radioaktivnu vodu i čudotvorno blato svojim posjetiteljima nudi i gostoprimstvo koje se pamti. Okolica Sanskog Mosta netaknut je prirodni hram s nevjerojatnim krškim spomenicima i tek pokojim ljudskim otiskom poput ostataka gradine Kamengrad iz 14. stoljeća, smještene na 500 metara visokoj litici iznad mjesta koje je po njoj i nazvano.

Na sanskom području postoji nekoliko krških izvora rijeka - Saničko vrelo, Dabarsko vrelo i vrelo Zdene, pećina i vodopada vrijednih posjeta i divljenja. Hrustovačka pećina poznata je po svom raskošnom špiljskom nakitu, a pećina Dabar u koju se ulazi odmah uz izvor istoimene rijeke još je prilično neistražena, iako na samom početku posjetitelje očarava svojim špiljskim jezerom.

Impresivan vodopad rijeke Blihe, između sela Gornji Kamengrad i Fajtovci, 15-ak kilometara od Sanskog Mosta, obrušava se 56 metara visoke stijene uz impresivnu sliku i zaglušujuću buku.

Izvori i rijeke sanskog kraja žive u njegovim pričama i legendama, a među najljepšima je i ona najtužnija, o dvije sestre - Blihi i Zdeni. Iako se detalji ponekad razlikuju, pa je u nekim verzijama mjesto našla kuga, a u drugima blago, nesretan je kraj u svima isti. Kako bi izbjegle udaju koju su im namještali protiv njihove volje, dvije su se lijepe sestre bacile s planine, a na mjestu gdje su pale nastale su dvije gorske suze. Iz njih su potekle Bliha i Zdena.

BBQ, pivo i toliko više od toga: Novi restoran u centru Zagreba u kojem se jede rukama, a pije - srcem +8