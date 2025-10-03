Tipično jelo kalabrijske kuhinje, talijanske regije na samom jugu zemlje koja obuhvaća vrh talijanske čizme naziva se pipi e patati ili patate e pipioli, a radi se o jednostavnom, ali zasitnom jelu punom okusa.

Krumpiri i paprike prženi na tavi s maslinovim uljem simbol su ljeta i jeseni, a njihov miris koji ispuni kuhinju mnogim Talijanima budi uspomenu na dom i djetinjstvo. Pipi e patati jede se kao prilog mesu, ili se poslužuje na kruhu.

Pipi e patati - sastojci: 700 g krumpira srednje veličine

2 paprike (crvena i zelena)

1 glavica luka

1/4 žličice origana

1 mala suha čili papričica ili čili pahuljice, po ukusu

80 ml maslinova ulja

sol, papar Pipi e patati - priprema: Paprike narežite na trakice, uklonite sjemenke i unutarnju bijelu opnu. Luk ogulite, prerežite na pola pa narežite na tanke ploške. Stavite papriku i luk u zdjelu i ostavite sa strane. Krumpir ogulite, prerežite po dužini na pola, a zatim narežite na komade debljine oko 0,5 cm. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte krumpir i pržite ga oko 10 minuta. Nemojte ga previše miješati, ali pazite da ne zagori. Nakon 10 minuta dodajte papriku, luk, origano, čili i dobar prstohvat soli. Pecite i miješajte povremeno oko 25 minuta, dok paprika ne omekša, a krumpir ne bude kuhan i na nekim dijelovima hrskav. Kušajte i po potrebi dodaj još soli ili čilija.

