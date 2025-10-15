Ove lazanje od bundeve i špinata kremaste su, mirisne i nevjerojatno ukusne. U njima se stapaju bogati okusi jeseni: slatkasti pire od bundeve, aromatična kadulja, blagi muškatni oraščić i zeleni okus špinata, dok kombinacija parmezana i vrhnja daje kremastu puninu svakom zalogaju.

Ne morate peći svježu bundevu – konzervirani pire od bundeve sjajna je prečica koja štedi vrijeme, a nimalo ne umanjuje slojevitost okusa. Kao i kod svakih lazanja, i ove su jelo koje traži malo strpljenja u pripremi, ali se trud višestruko isplati.

Lazanje s bundevom i špinatom - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

2 luka, nasjeckana

1 kg špinata, bez tvrdih stabljika, listovi dobro oprani i nasjeckani

2 1/4 čajne žličice soli

1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra

1 čajna žličica sušene kadulje

1/2 čajne žličice naribanog muškatnog oraščića

800 g pirea od bundeve iz konzerve

360 ml vrhnja za kuhanje

140 g naribanog parmezana

120 ml mlijeka

170 g suhih listova za lazanje

15 g maslaca Lazanje s bundevom i špinatom - priprema: U velikoj tavi s neprianjajućim dnom zagrijte ulje na umjereno laganoj vatri. Dodajte luk i pržite ga, povremeno miješajući, dok ne postane proziran, oko 5 minuta. Pojačajte vatru na umjereno jaku i dodajte špinat, 1 čajnu žličicu soli, 1/2 čajne žličice papra, 1/2 čajne žličice kadulje i 1/4 čajne žličice muškatnog oraščića. Kuhajte, miješajući, dok špinat ne uvene i sva tekućina ne ispari, 5 do 10 minuta. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U srednjoj zdjeli pomiješajte 270 g pirea od bundeve, 180 ml vrhnja, 50 g parmezana i preostale 1 1/4 čajne žličice soli, 1/2 čajne žličice papra, 1/2 čajne žličice kadulje i 1/4 čajne žličice muškatnog oraščića. Ulijte mlijeko u posudu za pečenje dimenzija 20x30 cm. Rasporedite trećinu listova za lazanje po dnu, a po njima polovicu smjese od bundeve. Preko bundeve rasporedite polovicu špinata prekrijte drugim slojem lazanja. Ponovite s još jednim slojem bundeve, špinata i lazanja. Pomiješajte preostali pire od bundeve s preostalim vrhnjem i smjesu ravnomjerno rasporedite po vrhu lazanja, pospite preostalim parmezanom i dodajte maslac. Prekrijte aluminijskom folijom i pecite 20 minuta. Otkrijte i pecite dok se lijepo ne zapeče, još oko 15 minuta.

Jeli smo u prvoj vegetarijanskoj pizzeriji u Zagrebu i jako se iznenadili +12