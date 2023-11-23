Galerija 1 1 1 1

Spas za bezokusna jela kojima nedostaje slasti možete potražiti u kiselim dodacima, kao što to čine i vrsni chefovi. Bezlična juha, umak ili gulaš lako mogu živnuti uz dodatak rajčica, citrusa, octa, ukiseljenog povrća ili voća.

Previše kiseline može upropastiti jelo, ali prava doza omogućit će dobru ravnotežu okusa. Uostalom, jedno je od umijeća kuhanja upravo balansiranje slatkog, slanog, gorkog, kiselog i umamija. Jedan od izvrsnih dodataka jelima koji će pružiti kiselinu i produbiti okuse jest chutney, križanac između umaka i namaza, koji potječe iz Indije, a popularan je i u Britaniji, na jugu Afrike i u kuhinjama diljem svijeta.

Što je chutney?

Radi se o sporo kuhanoj mješavini povrća i/ili voća, kao i začina, a recepti ovise o geografskim širinama, dužinama, kao i kuharima koji ih pripremaju. Za mirisnu mješavinu koriste se jabuke, marelice, luk, mango i drugi sastojci koji se izvrsno kombiniraju s umacima, gulašima, sendvičima i burgerima.

Tražite li trik za bolji okus mesnih gulaša, inspiraciju možete pronaći upravo u voćnom chutneyju. Dodavanje voća u gulaš nije ništa novo - suhe šljive i grožđice dobro su poznati dodaci mesnim jelima i u našoj kuhinji, a isprobajte i slasni dodatak od jabuka koji će dati odličan okus. A ako tražite recepte za gulaš, kliknite ovdje .

Recept za chutney od jabuka i juneći gulaš:

Chutney:

1,5 kg jabuka

750 g šećera

500 g grožđica

2 srednje glavice luka

2 žličice sjemenki gorušice

2 žličice đumbira u prahu

1 žličica soli

700 ml jabučnog octa

Gulaš

600 g junetine za gulaš

1 mala mrkva

1 manji komad celera

1 glavica luka

2 žlice nasjeckanog peršina

1-2 žlice chutneyja (prema ukusu)

500 ml mesne juhe ili juhe od povrća

400 ml umaka od rajčice

2 češnja češnjaka

sol, papar

Priprema:

Za chutney ogulite jabuke, očistite ih i narežite na kocke. Luk nasjeckajte. Pomiješajte sve sastojke za chutney u velikom, teškom loncu. Pustite smjesu da prokuha na srednje jakoj vatri, zatim kuhajte bez poklopca, često miješajući, 30-40 minuta ili dok ne postane gusta i kašasta. Maknite s vatre, ostavite da se ohladi i prebacite u sterilizirane, čiste i suhe staklenke i zatvorite. Za gulaš očistite i nasjeckajte mrkvu, celer i luk pa popržite u tavi na ulju. U drugoj tavi popržite junetinu narezanu na kocke - ako je potrebno u više tura, tek toliko da se meso zapeče sa svih strana, oko pet minuta. Prebacite meso i povrće u lonac pa ulijte juhu i kuhajte jedan sat poklopljeno na laganoj vatri. Ulijte umak od rajčice i chutney (količinu prilagodite vlastitom ukusu i vrsti chutneyja). Kuhajte još sat i pol do dva, odnosno dok meso ne omekša.

