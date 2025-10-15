Topla i aromatična, ova juha savršeno spaja slatkoću mrkve i jabuke s egzotičnim notama curryja i đumbira. Neočekivani, ali genijalni sastojak – keksi s đumbirom – dodaju složenost okusu i diskretnu pikantnu slatkoću koja ovu juhu čini nezaboravnom.

Svilenkasta tekstura, uravnotežen okus i miris začinskog bilja čine je idealnim izborom za jesenske i zimske dane. Poslužena s prženim sjemenkama bundeve i svježim začinskim biljem, ova juha nije samo predjelo, već doživljaj.

Gusta juha od mrkve i jabuke - sastojci: 60 g maslaca

1 srednji luk, nasjeckan

1 srednji poriluk, prepolovljen po dužini i tanko narezan na ploške

1 srednja glavica komorača, očišćena i nasjeckana

sol

papar

1 kg mrkve, narezane na kolutove debljine 6 mm

450 g korijena celera, oguljenog i nasjeckanog na kolutove

1 jabuka Granny Smith, oguljena, bez jezgre i nasjeckana

6-7 suhih keksa s đumbirom

1 žlica curry praha

2 češnja češnjaka, zgnječena

1 čajna žličica sitno naribanog oguljenog svježeg đumbira

2 grančice timijana

2 l pilećeg temeljca

240 ml kiselog vrhnja

1 čajna žličica jabučnog octa

pržene sjemenke bundeve, za ukras

nasjeckana metvica, za ukras

nasjeckani peršin, za ukras Gusta juha od mrkve i jabuke - priprema: U velikoj tavi otopite maslac. Dodajte luk, poriluk, komorač i po prstohvat soli i papra te kuhajte na umjereno jakoj vatri, povremeno miješajući, dok luk ne omekša i ne počne zagarati, oko 9 minuta. Dodajte mrkvu, korijen celera, jabuku, kekse, curry u prahu, češnjak, đumbir i majčinu dušicu. Kuhajte, miješajući, dok mrkva i korijen celera lagano ne omekšaju, oko 10 minuta. Dodajte temeljac i pustite da zakuhaj. Kuhajte na umjerenoj vatri, miješajući, dok povrće ne omekša, 25 minuta. Izvadite i bacite grančice majčine dušice. U serijama izmiksajte juhu u blenderu s kiselim vrhnjem i octom dok ne postane sasvim glatka. Po potrebi zagrijte juhu i začinite je solju i paprom. Ulijte juhu u zdjelice, pospite prženim sjemenkama bundeve, nasjeckanom metvicom i te poslužite.

Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa +1