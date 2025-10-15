Topla i aromatična, ova juha savršeno spaja slatkoću mrkve i jabuke s egzotičnim notama curryja i đumbira. Neočekivani, ali genijalni sastojak – keksi s đumbirom – dodaju složenost okusu i diskretnu pikantnu slatkoću koja ovu juhu čini nezaboravnom.
Svilenkasta tekstura, uravnotežen okus i miris začinskog bilja čine je idealnim izborom za jesenske i zimske dane. Poslužena s prženim sjemenkama bundeve i svježim začinskim biljem, ova juha nije samo predjelo, već doživljaj.
Gusta juha od mrkve i jabuke - sastojci:
- 60 g maslaca
- 1 srednji luk, nasjeckan
- 1 srednji poriluk, prepolovljen po dužini i tanko narezan na ploške
- 1 srednja glavica komorača, očišćena i nasjeckana
- sol
- papar
- 1 kg mrkve, narezane na kolutove debljine 6 mm
- 450 g korijena celera, oguljenog i nasjeckanog na kolutove
- 1 jabuka Granny Smith, oguljena, bez jezgre i nasjeckana
- 6-7 suhih keksa s đumbirom
- 1 žlica curry praha
- 2 češnja češnjaka, zgnječena
- 1 čajna žličica sitno naribanog oguljenog svježeg đumbira
- 2 grančice timijana
- 2 l pilećeg temeljca
- 240 ml kiselog vrhnja
- 1 čajna žličica jabučnog octa
- pržene sjemenke bundeve, za ukras
- nasjeckana metvica, za ukras
- nasjeckani peršin, za ukras
Gusta juha od mrkve i jabuke - priprema:
- U velikoj tavi otopite maslac. Dodajte luk, poriluk, komorač i po prstohvat soli i papra te kuhajte na umjereno jakoj vatri, povremeno miješajući, dok luk ne omekša i ne počne zagarati, oko 9 minuta.
- Dodajte mrkvu, korijen celera, jabuku, kekse, curry u prahu, češnjak, đumbir i majčinu dušicu. Kuhajte, miješajući, dok mrkva i korijen celera lagano ne omekšaju, oko 10 minuta.
- Dodajte temeljac i pustite da zakuhaj. Kuhajte na umjerenoj vatri, miješajući, dok povrće ne omekša, 25 minuta. Izvadite i bacite grančice majčine dušice.
- U serijama izmiksajte juhu u blenderu s kiselim vrhnjem i octom dok ne postane sasvim glatka.
- Po potrebi zagrijte juhu i začinite je solju i paprom.
- Ulijte juhu u zdjelice, pospite prženim sjemenkama bundeve, nasjeckanom metvicom i te poslužite.
