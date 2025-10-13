Galerija 21 21 21 21 Želite li doživjeti nešto posebno ove jeseni, provesti nezaboravan vikend u kontinentalnom dijelu Hrvatske, neka vas put dovede u Međimurje. Prelijepa regija smještena između rijeka Mure i Drave, s ponosom čuva i njeguje bogatu tradiciju i kulturnu baštinu koja je dio hrvatskog i svjetskog naslijeđa. Često mu tepaju zeleno Međimurje, na što se i sami vrlo lako naviknete krenete li u istraživanje. Čak i kad pada kiša - 50 nijansi zelene boje potiče na pokret, na istraživanje, na doživljaj raznolikosti prirodnih ljepota, kulturnih dobara i nematerijalnih tradicija, kojima točku na 'I' pruža jedinstven eno-gastro doživljaj.

Eko muzej Međimurje - ne samo muzej, već živo iskustvo

Priču o Međimurju započnite u centru Čakovca, u Palači turizma Međimurja u kojem se nalazi Centar za posjetitelje Ekomuzej Međimurje, ove godine uvršten među Top 100 Green Destinations priča svijeta. Bilo je to nedavno na međunarodnoj konferenciji Green Destinations održanom u francuskom Montpellieru.

"Ekomuzej Međimurje je daleko od klasičnih muzeja. To je interaktivno mjesto gdje se tradicija i suvremenost susreću na način koji pruža pravi doživljaj života u Međimurju" - rekao je ponosno Rudi Grula, direktor TZ Međimurske županije dodajući kako ovaj muzej kroz radionice, glazbu, zanate i običaje oživljava duh ovog kraja. Posjetitelji mogu direktno sudjelovati u aktivnostima, kušati domaće delicije i upoznati se s autohtonim običajima koji se brižno prenose s generacije na generaciju. Tijekom jeseni, za sve one koje planiraju jednodnevni ili višednevni vikend bijeg upravo Ekomuzej je divan vodič kroz destinaciju ali i bogatstvo koje Međimurje nudi.

"Spadamo u vikend destinaciju na kojoj se u prosjeku suvremeni putnici zadržavaju 2,3 dana, 146 eura je prosjek dnevne potrošnje, u protekloj godini imali smo čak 100 000 dolazaka i oko 250 000 noćenja. Zanimljiv je podatak da smo destinacija na kojoj borave individualni gosti kojima ne smeta ni kiša,ni hladnoća, ali ni prejako sunce kad su u Međimurju. Uz to, spadamo u najnaseljeniji dio Hrvatske, ali i destinaciju koja desetljećima, ulaže u održivost,zaštitu okoliša i kulturu" - ističe ponosno Grula ne krijući zadovoljstvo što je predan rad destinacije prepoznat i lokalno i globalno. Centar za posjetitelje Ekomuzej nalazi se u Palači međimurskog turizma i na interaktivan način priča priču o povijest Međimurja, o tradicionalnim zanatima (tkanje, keramika, drvorezbarstvo, zlatarstvo) koji se i danas mogu isprobati kroz interaktivne programe na destinaciji, o divnim običajima, prirodnoj baštini i raznolikoj flori i fauni, životu i radu Rudolfa Steinera, svjetski poznatog Međimurca, začetnika waldorfske filozofije i biodinamike, legenda o Pozoju - zmaju koji bdije nad bedemima grada. Tu je i međimurska popevka, autentični melodijski izraz regije, ali i zvukovi cimbala koji se u Međimurju koristio od ranog 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća kao jedna od glavnih pratnji za ples i pjesmu na lokalnim svečanostima i okupljanjima. Premda je u jednom razdoblju bio potisnut tamburicom, ulaskom u 21.stoljeće cimbal doživljava svoju renesansu zahvaljujući mlađim generacijama svirača koji žele njegovati tradiciju.

Jesenski eno-gastro užitak Međimurja

Uz tradiciju Međimurje svakog godišnjeg doba priča i svoju priču o gastronomiji i vinogradarstvu. Tijekom jeseni kad završavaju berbe i nastaju prepoznatljiva međimurska vina, kad se organizira Međimurje wine and walk, kad miriše jabuke, ali i domaći pekmezi, pripremaju se mesne prerađevine sjednite za stol domaćina i pričekajte okuse koji na poseban način vraćaju u prošlost. Uz tradicionalno meso „z tiblice“, dimljeno i pečeno meso spremljeno u vlastitoj masti, zamirisat će vam svježe pečeni kukuruzni kruh, pretepena okrepljujuća juha, piletina pečena u kukuruznom brašnu. Slatka točka na 'I' svakako je međimurska gibanica poznata diljem Hrvatske, ali i izvan države, kao vrhunski kolač složen od sira, oraha, maka i jabuka.

Centar pušipela u Štrigovi - srce međimurskog vinogradarstva

Kad je o vinu riječ, u Međimurju nećete, kako se u šali kaže, ostati žedni. Ova je destinacija poznata po blagorodnim vinogradima, ali i pušipelu, jedinstvenoj autohtonoj vinskoj sorti i kojoj ćete puno naučiti krenete li u vinsku avanturu iz Svjetskog centra Pušipela u Štrigovi. U Domu kulture, u centru ove općine, na moderan i interaktivan način čut ćete sve o ovoj sorti, naučiti puno o načinu na kojeg se ovo vino kuša, prepoznatljivoj boci u koju ga svi vinari toče ali i jedinstvenoj staklenoj 'pušipel' čaši u koju se vino servira. Upravo to ćete prepoznati i osjetiti samo par kilometara dalje od ovog centra, u Vinariji Kocijan. Riječ je o vinariji čija priča počinje 1980., kada je Vladimir Kocijan započeo prvu sadnju vinograda. Vinogradi se danas prostiru na oko 10 hektara u najpoznatijim međimurskim položajima od Štrigove prema Železnoj Gori, gdje se uzgajaju autohtone sorte poput pušipela, graševine, zelenog silvanca, sauvignona i rajnskog rizlinga, ali i crvene sorte poput cabernet sauvignona i syraha. Za modernu promociju vina, uključujući i pušipela, zaslužni su mlađi članovi obitelji - Petar Kocijan sa suprugom Andrejom koji su prije pet godina dovršili izgradnju suvremenog podruma i kušaonice s 50 sjedećih mjesta u zatvorenom prostoru i dodatnih 20 na terasi, pružajući ugodan ambijent za degustacije i druženja. U ugodnoj atmosferi, tijekom degustacije možete kušati i višestruko nagrađene etikete među kojima posebno mjesto zauzima sauvignon nagrađen Decanterom.

Terbotz - Simbol međimurske eno-gastro tradicije i inovacije

Kad je o eno-gastro doživljaju Međimurja riječ, mnogima će prva asocijacija biti Terbotz. Prekrasno imanje skriveno u srcu vinograda Železne Gorena, na kojem se nalazi kultni restoran i odnedavno heritage hotel važno je mjesto na gastronomskoj mapi Međimurja i Hrvatske. Restoran Terbotz izgrađen je 2002. godine na obiteljskom imanju Jakopić, koje ima dugogodišnju tradiciju vinogradarstva i proizvodnje vina. U Terbotzu se koriste isključivo svježi, sezonski sastojci iz vlastitih vrtova, domaćih OPG-ova te okolnih šuma i rijeka. Jela su tradicionalna, ali s modernim zaokretom - od bogatih mesnih specijaliteta poput mesa "z tiblice" i piletine u kukuruznom brašnu, do delikatnih salata i deserta. Sva tijesta i zimnice izrađuju se ručno, po recepturama koje čuvaju okuse prošlih vremena, ali su prilagođene suvremenim standardima. Podrum restorana je smješten u jednoj od najstarijih kurija u regiji, iz 1803. godine, gdje vinoljupci mogu kušati širok spektar vina od autohtonog pušipela, graševine, sauvignona, rajnskog rizlinga, muškatnog žutog do crnih sorti poput cabernet sauvignona i syraha. Posebno su ponosni na pjenušac Terbotz čija baza je upravo pušipel, koji je osvojio niz priznanja i na domaćim i na međunarodnim natjecanjima. Jesen 2025. za Terbotz je iznimna - na imanju je sve spremno za otvaranje heritage hotela Terbotz smještenog u nekadašnjem prostoru štale, ali i mjesne škole. Uz hotel otvara se i wellness centar s još jednom posebnosti-saunom s pogledom (i izlazom) na vinograd.

Destinacija raspjevana popevkom

Gdje god se nalazili u Međimurju, čut ćete autohtonu glazbu, pa kad čujete na prvu nerazumljive riječi i cimbal - zastanite, dobro poslušajte. Ugodna kombinacija glazbe i teksta zapravo je međimurska popevka koja je 2018. godine uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, što je njezin status učinilo globalno priznatim. Upravo zato ne čudi da će se ove jeseni čuti i u bečkom Musikvereinu, na mjestu gdje se svake godine održava kultni Novogodišnji koncert.

"Međimurska popevka, tradicionalni glazbeni dragulj Hrvatske, doživjet će svoj povijesni trenutak 8. studenog 2025. godine kada će se predstaviti na svjetskoj pozornici u Beču, u čuvenoj Zlatnoj dvorani Musikvereina. Rođena Međimurka, sopranistica Marija Vidović, koja je inicirala i vodila projekt orkestracije popevki zajedno će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom izvesti koncert "Homage - Posveta međimurskoj popevki'' čime će ova jedinstvena baština dobiti zasluženi međunarodni dignitet, a nama biti poticaj za nove projekte s dominacijom popevke za iduću godinu" - zaključio je Rudi Grula dodajući kako u ovoj jedinstvenoj promociji popevke mogu sudjelovati i svi oni koji žele putovati u Beč početkom studenog. Svi detalji su ovdje.

