Slane pite od finog tijesta s bogatim nadjevom na bazi povrća i mesa popularno su jelo u Velikoj Britaniji, a pogotovo tijekom jeseni i zime.
Ovaj tip jela provjereno će vas zasititi i utopliti u hladan dan.
Takve vrste pita obično se rade od tijesta s visokim udjelom maslaca, no prhko tijesto moguće je napraviti i bez ovoga sastojka životinjskog porijekla – tek sa suncokretovim uljem, brašnom i nešto vode.
Za nadjev, pak, poslužite se različitim gljivama – najbolje rezultate dobit ćete ako kombinirate šampinjone, bukovače, shiitake, vrganje i slične vrste.
Slana pita od gljiva - sastojci:
Sastojci za nadjev:
- 400 g miješanih gljiva
- 330 ml svijetlog piva
- 300 g ljutike
- 250 ml vruće vode
- 180 kuhanih i oguljenih kestena
- 5 grama sušenih gljiva
- 3 žlica kukuruznog škroba
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 2 lovorova lista
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 povrtna kocka
- 1 žlica smeđeg šećera
- 1 čajna žličica sušenog timijana
- biljno ulje
- sol i papar
Sastojci za tijesto:
- 300 g glatkog brašna
- 100 ml suncokretovog ulja
- 5-6 žlica hladne vode
- 1 žlica biljne zamjene za mlijeko
- 1 čajna žličica sitne morske soli
Slana pita od gljiva - priprema:
- Stavite sušene gljive u manju posudu i prelijte ih s 250 mililitara vruće vode. Pokrijte posudu i stavite je sa strane da se gljive hidriraju.
- U većoj tavi zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckanu ljutiku – pirjajte je 10-ak minuta dok ne omekša i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite sve zajedno pirjati još oko jedne minute. Smjesu prebacite na tanjur i stavite sa strane.
- U istu tavu dodajte još ulja i prepirjajte miješane gljive koje ste prethodno očetkali i narezali na polovice ili četvrtine. Pirjajte gljive oko pet minuta. Dodajte i rehidrirane sušene gljive i tekućinu u kojoj su se namakale. Podlijte gljive i s pivom, te začinite s povrtnom kockom, koncentratom rajčice, smeđim šećerom, timijanom i lovorovim listom. Posolite i popaprite po želji. U tavu vratite i prepirjanu ljutiku i pustite da sve kuha oko 15 do 20 minuta dok se sastojci ne povežu.
- Tri žlice kukuruznog škroba pomiješajte s malo vode dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Ubacite smjesu u gljive i kuhajte sve zajedno dok se umak ne zgusne oko dvije-tri minute. Na kraju dodajte i kuhane kestene, kušajte umak i dodatno posolite i popaprite po želji. Prebacite smjesu u okrugli kalup za pečenje pite i pustite da se lagano ohladi. Izvadite lovorov list iz umaka.
- Napravite tijesto s kojim ćete prekriti nadjev: u velikoj zdjeli pomiješajte brašno i sitnu morsku sol. Dodajte suncokretovo ulje i utisnite ga u brašno s prstima dok smjesa ne dobije izgled mokrih krušnih mrvica. Dodajte žlicu po žlicu hladne vode i sve zajedno povežite rukama dok ne dobijete glatku kuglu tijesta.
- Na pobrašnjenoj podlozi razvucite tijesto na debljinu oko jednog centimetara i izrežite krug koji ima promjer oko tri centimetara veći od promjera kalupa za pitu. Stavite tijesto na vrh kalupa, čvrsto pritisnite rubove tijesta da „zatvorite“ posudu, a višak tijesta odrežite nožem. Premažite tijesto s nešto biljne zamjene za mlijeko.
- Pecite ovu slanu pitu u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva 45 do 50 minuta, odnosno dok tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Poslužite pitu toplu s pirem od krumpira. Dobar tek!
