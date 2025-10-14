Slane pite od finog tijesta s bogatim nadjevom na bazi povrća i mesa popularno su jelo u Velikoj Britaniji, a pogotovo tijekom jeseni i zime.

Ovaj tip jela provjereno će vas zasititi i utopliti u hladan dan.



Takve vrste pita obično se rade od tijesta s visokim udjelom maslaca, no prhko tijesto moguće je napraviti i bez ovoga sastojka životinjskog porijekla – tek sa suncokretovim uljem, brašnom i nešto vode.



Za nadjev, pak, poslužite se različitim gljivama – najbolje rezultate dobit ćete ako kombinirate šampinjone, bukovače, shiitake, vrganje i slične vrste.

Slana pita od gljiva - sastojci: Sastojci za nadjev: 400 g miješanih gljiva

330 ml svijetlog piva

300 g ljutike

250 ml vruće vode

180 kuhanih i oguljenih kestena

5 grama sušenih gljiva

3 žlica kukuruznog škroba

2 žlice koncentrata rajčice

2 lovorova lista

2-3 češnja češnjaka

1 povrtna kocka

1 žlica smeđeg šećera

1 čajna žličica sušenog timijana

biljno ulje

sol i papar Sastojci za tijesto: 300 g glatkog brašna

100 ml suncokretovog ulja

5-6 žlica hladne vode

1 žlica biljne zamjene za mlijeko

1 čajna žličica sitne morske soli Slana pita od gljiva - priprema: Stavite sušene gljive u manju posudu i prelijte ih s 250 mililitara vruće vode. Pokrijte posudu i stavite je sa strane da se gljive hidriraju. U većoj tavi zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckanu ljutiku – pirjajte je 10-ak minuta dok ne omekša i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite sve zajedno pirjati još oko jedne minute. Smjesu prebacite na tanjur i stavite sa strane. U istu tavu dodajte još ulja i prepirjajte miješane gljive koje ste prethodno očetkali i narezali na polovice ili četvrtine. Pirjajte gljive oko pet minuta. Dodajte i rehidrirane sušene gljive i tekućinu u kojoj su se namakale. Podlijte gljive i s pivom, te začinite s povrtnom kockom, koncentratom rajčice, smeđim šećerom, timijanom i lovorovim listom. Posolite i popaprite po želji. U tavu vratite i prepirjanu ljutiku i pustite da sve kuha oko 15 do 20 minuta dok se sastojci ne povežu. Tri žlice kukuruznog škroba pomiješajte s malo vode dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Ubacite smjesu u gljive i kuhajte sve zajedno dok se umak ne zgusne oko dvije-tri minute. Na kraju dodajte i kuhane kestene, kušajte umak i dodatno posolite i popaprite po želji. Prebacite smjesu u okrugli kalup za pečenje pite i pustite da se lagano ohladi. Izvadite lovorov list iz umaka. Napravite tijesto s kojim ćete prekriti nadjev: u velikoj zdjeli pomiješajte brašno i sitnu morsku sol. Dodajte suncokretovo ulje i utisnite ga u brašno s prstima dok smjesa ne dobije izgled mokrih krušnih mrvica. Dodajte žlicu po žlicu hladne vode i sve zajedno povežite rukama dok ne dobijete glatku kuglu tijesta. Na pobrašnjenoj podlozi razvucite tijesto na debljinu oko jednog centimetara i izrežite krug koji ima promjer oko tri centimetara veći od promjera kalupa za pitu. Stavite tijesto na vrh kalupa, čvrsto pritisnite rubove tijesta da „zatvorite“ posudu, a višak tijesta odrežite nožem. Premažite tijesto s nešto biljne zamjene za mlijeko. Pecite ovu slanu pitu u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva 45 do 50 minuta, odnosno dok tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Poslužite pitu toplu s pirem od krumpira. Dobar tek!

