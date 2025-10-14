Neki u smjesu za prženje dodaju pivo kako bi dobili tu savršenu teksturu nakon uranjanja u vruće ulje. No gastronomski stručnjaci ističu da je pjenušavo vino još bolji izbor, točnije prosseco.



Mjehurići u ovom talijanskom vinu mogu transformirati teksturu prženog luka – sitni džepići ugljičnog dioksida u tijestu naglo se šire kada dotaknu vruće ulje što doprinosi prozračnosti pečenog omotača oko luka.



Istovremeno, korica štiti luk da ne upije mnogo ulja i da ne postane težak.

Budući da prosseco sadrži i više prirodnih šećera od piva daje tijestu blagu slatkoću koje uravnotežuju okusni profil ovoga jela.



Prosseco možete dodati i u smjesu za prženje drugog povrća poput tikvica, patlidžana, gljiva., pa čak i mesa poput piletine. Ako niste ljubitelj prosseca, upotrijebiti možete i neka manje slatka pjenušava vina, kao i šampanjac.



Ako ne želite alkohol dodavati svojim jelima, sličan efekt dobit ćete i korištenjem mineralne vode s mjehurićima.

Recept za pržene kolutiće luka s pjenušavim vinom

Bolje rezultate dobit ćete ako je tijesto za prženje hladno kada u njemu uronite luk, a ulje vruće. Najprije pomiješajte suhe sastojke, zatim dodajte jaja, pa tek onda dodajte pjenušavo vino.



Na 250 grama glatkog brašno upotrijebite 250 mililitara pjenušavog vina – ovaj će omjer dati tanko i svilenkasto tijesto, te pržene kolutiće luka.



Prije nego što luk uronite u smjesu za prženje lagano ga uvaljajte u obično brašno – to će mu pomoći da se smjesa bolje zalijepi za njega, i da se prženi omotač ne odvaja od luka.

Prženi luk s pjenušavim vinom - sastojci: 2 veća luka

250 g glatkog brašna

250 ml pjenušavog vina

2 jaja

1 čajna žličica soli

crni papar po želji

ulje za prženje Prženi luk s pjenušavim vinom - priprema: Zagrijte ulje u fritezi ili u dubokoj posudi na štednjaku na 180 Celzijevih stupnjeva. Luk narežite na kolutove debljine oko 2 centimetara, odvojite slojeve i ostavite ih sa strane. Napravite smjesu za luk: u zdjeli pomiješajte brašno, sol i papar. Potom dodajte izmućkana jaja i sve dobro promiješajte. Postupno dodajte pjenušavo vino dok se sastojci ne povežu i ne dobijete glatko tijesto bez grudica. Kolutić luka prvo uronite u obično brašno, a potom u pripremljenu smjesu koju ste pripremili s vinom i jajima. Ubacite tako pripremljeni luk u vruće ulje i pržite oko tri do pet minuta, odnosno dok luk ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju i ne postanu hrskavi. Prženi luk stavite na papirnate ubruse da upiju višak masnoće, a potom odmah poslužite. Dobar tek!

Jeli smo u prvoj vegetarijanskoj pizzeriji u Zagrebu i jako se iznenadili +12