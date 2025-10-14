Galerija 5 5 5 5
Mir, tišina i boravak u prirodi tri su ključna sastojka za dubinski odmor. Kada želimo napuniti baterije, u potrazi smo za mjestom koje će opustiti sva osjetila.
Kuća za odmor Perunika jedno je od takvih mjesta – smještena je u Novalji na otoku Pagu u blizini mora.
Kuća za odmor Perunika u Novalji na otoku Pagu (Foto: Airbnb.com)
Ova mediteranska kuća nosi ime hrvatskog nacionalnog cvijeta, a okružena je umirujućim zelenilom – hrastovom šumom i stablima maslina.
Kuća za odmor Perunika ima dvije etaže, obuhvaća dvije spavaće sobe te jednu i pol kupaonicu za maksimalni boravak četiri osobe. Tu vam je na raspolaganju i malena, ali dobro opremljena kuhinja s mini blagovaonicom.
Spoj modernih i tradicionalnih elementa u uređenju (Foto: Airbnb.com)
S velikog balkona na katu puca fantastičan pogled na more, pišu zadovoljni korisnici na internetskoj platformi Airbnb, preko koje se ona iznajmljuje po cijeni od 64 eura na noć.
Na balkonu ćete naći i ležaljke idealne za sunčanje tijekom lijepog ljetnog dana, dok je terasa savršeno mjesto za pripremu hrane na otvorenom i druženje s najmilijima.
Pogled s balkona i terase je fantastičan (Foto: Airbnb.com)
Mirno, mirno, mirno, pišu korisnici u recenzijama na Airbnbu. Ovdje osjećaš kao kod svoje kuće – ili još bolje od toga.
