Mir, tišina i boravak u prirodi tri su ključna sastojka za dubinski odmor. Kada želimo napuniti baterije, u potrazi smo za mjestom koje će opustiti sva osjetila.



Kuća za odmor Perunika jedno je od takvih mjesta – smještena je u Novalji na otoku Pagu u blizini mora.

Kuća za odmor Perunika u Novalji na otoku Pagu (Foto: Airbnb.com)

Ova mediteranska kuća nosi ime hrvatskog nacionalnog cvijeta, a okružena je umirujućim zelenilom – hrastovom šumom i stablima maslina.



Kuća za odmor Perunika ima dvije etaže, obuhvaća dvije spavaće sobe te jednu i pol kupaonicu za maksimalni boravak četiri osobe. Tu vam je na raspolaganju i malena, ali dobro opremljena kuhinja s mini blagovaonicom.

Spoj modernih i tradicionalnih elementa u uređenju (Foto: Airbnb.com)

S velikog balkona na katu puca fantastičan pogled na more, pišu zadovoljni korisnici na internetskoj platformi Airbnb, preko koje se ona iznajmljuje po cijeni od 64 eura na noć .



Na balkonu ćete naći i ležaljke idealne za sunčanje tijekom lijepog ljetnog dana, dok je terasa savršeno mjesto za pripremu hrane na otvorenom i druženje s najmilijima.

Pogled s balkona i terase je fantastičan (Foto: Airbnb.com)

Mirno, mirno, mirno, pišu korisnici u recenzijama na Airbnbu. Ovdje osjećaš kao kod svoje kuće – ili još bolje od toga.

