Galerija 4 4 4 4 Jedan od najboljih načina da zavirite u tradiciju i običaje neke zemlje jest da otkrijete njezine okuse i mirise – bilo na putovanju ili u etničkim restoranima koji njeguju autentične recepte. Posljednjih godina u Zagrebu čašama i tanjurima se može otputovati na razne destinacije, a jedna od najnovijih su - Filipini. Prvi autentični filipinsko-azijski fusion restoran otvorio se u podrumu Importanne Galerije, što je odlična vijest za sve one koji žele bolje istražiti specijalitete otočne država u jugoistočnoj Aziji, koja se smjestila između Tajvana na sjeveru i Indonezije na jugu i broji čak 7107 otoka i otočića. Filipinska jela neraskidiva su od geografije, klime i složene povijesti zemlje. Ugrubo rečeno, to je kuhinja koja se oslanja na ono što raste i živi u tropskom okruženju – rižu kao temelj prehrane, obilje morskih plodova, kokos, tropsko voće i različite vrste citrusa.

Kakva je filipinska kuhinja?

Jedna od njezinih najprepoznatljivijih karakteristika je naglašena svježina. Jela poput adoba i siniganga pokazuju koliko su ocat, kiselo voće i fermentirani sastojci važni u svakodnevnoj prehrani. Ta sklonost kiselom okusu povezana je i s praktičnim razlozima – u toploj klimi fermentacija i konzerviranje bili su ključni načini očuvanja hrane prije pojave hladnjaka. Važnu ulogu u filipinskoj kuhinji imaju i sušene, slane i fermentirane namirnice – sušena riba, sušeno meso, riblji umak i bagoong (fermentirana pasta od ribe ili škampa). Okusi su često snažni, ali uravnoteženi; naglasak je na harmoniji između slanog, kiselog i prirodne slatkoće sastojaka.

Filipinska kuhinja također je izrazito slojevita zbog brojnih povijesnih utjecaja. Kineski trgovci donijeli su rezance, soja umak i proljetne rolice, koje su Filipinci prilagodili vlastitim sastojcima i okusima. Španjolska kolonijalna sila ostavila je trag u jelima s rajčicom, maslinovim uljem, punjenim mesima i svečanim jelima. Putem kolonijalne veze s Meksikom stigli su i tamales te razne vrste čilija i povrća. U 20. stoljeću američki utjecaj uveo je konzerviranu hranu, evaporirano mlijeko i niz deserata poput pita i chiffon torti, koje su također dobile lokalnu interpretaciju. Unatoč tim raznolikim utjecajima, filipinska kuhinja nije izgubila svoj identitet. Strane namirnice i tehnike nisu jednostavno preuzete, nego su prilagođene lokalnim ukusima i tradicijama. Danas je sve više prepoznata na svjetskoj gastronomskoj sceni upravo zbog te jedinstvene kombinacije – snažnih, fermentiranih okusa, tropske svježine i povijesne dubine koja se osjeća u svakom jelu.

Kako se rodila Kusina Filipino u Zagrebu?

“Naša priča započela je 2016. godine, kada sam prvi put posjetio Dubrovnik dok sam radio za Carnival Cruise Line. Sjećam se da sam tada pomislio – jednog dana živjet ću u ovoj prekrasnoj zemlji. Sudbina je htjela da upoznam pametnu, talentiranu i dragu Hrvaticu koja je kasnije postala moja supruga i majka naše djece. Bila je uz mene u dobrim i lošim trenucima, nikada nije odustala od mene i dopustila mi je da postanem dio njezina svijeta”, otkriva vlasnik Don Emmanuel de Vera na društvenim mrežama i dodaje:



“Godine 2018. vjenčali smo se, a 2020., tijekom pandemije, preselili smo se u Hrvatsku. 2021. godine ponovo sam dobio ponudu da se vratim u Carnival Cruise Line, ovaj put kao Senior Fleet Manager za foto operacije, što me odvelo natrag u SAD gdje sam upravljao radom više od 25 brodova.

Fast forward do 2024. godine – nakon što mi je otac preminuo, odlučio sam dati otkaz i konačno se posvetiti svom dugogodišnjem snu: otvoriti prvi filipinski fast food restoran u Hrvatskoj.



Put do toga nije bio lagan. Upoznali smo mnoge ljude, vidjeli puno prostora, ali uvijek bi se nešto ispriječilo”.

Don Emmanuel de Vera je počeo gubiti nadu, ali kockice su se posložile baš onako kako treba i kliknuo je s vlasnicima prostora koji je smatrao savršenim za restoran.

“Neopisivo smo uzbuđeni i zahvalni što možemo s vama podijeliti okuse i duh Filipina. Nadamo se da ćete nas podržati i pridružiti nam se na ovom novom putovanju”, poručuje Don Emmanuel de Vera.

Što se jede u Kusina Filipino u Zagrebu?

Među najpoznatijim jelima ističe se adobo. Riječ je o bogatom, aromatičnom jelu od mesa koje se polako kuha u kombinaciji octa, sojinog umaka, češnjaka, crnog papra. Tijekom kuhanja meso postaje nevjerojatno mekano i sočno, upija duboke, slano-kisele okuse, a umak se reducira u gustu, mirisnu glazuru koja budi apetit već na prvi miris. Poslužuje se uz rižu koja savršeno upija umak. U Kusini Filipino stoji 10,5 eura, što je itekako prijateljska cijena. Na meniju vas čekaju i brojne druge divote. Ljubitelji hrskavih tekstura mogu odabrati lechon kawali, hrskavo prženu svinjetinu posluženu s rižom i posebnim umakom (11 eura), dok je sisig hrskavo svinjsko meso narezano na male komadiće s lukom, čilijem, sojinim umakom i limetom, posluženo s kuhanom rižom (11,5 eura).

Poželite li nešto na žlicu, tu je sinigang 2.0, hrskavo prženo svinjsko meso u aromatičnoj tamarind juhi, posluženo s povrćem i kuhanom rižom, autentičan okus Filipina u svakom zalogaju (11,5 eura). Ništa manje popularan nije ni chickenjoy, hrskavo pržena piletina poslužena uz kuhanu rižu i tradicionalni filipinski gravy umak (10 eura).

Od predjela se ističu lumpia, hrskave proljetne rolice punjene začinjenim mesom i povrćem, poslužene s umakom slatko-kiselog okusa - poput malog mesnog bureka (4,5 eura). Birati možete i između nekoliko deserata, poput klasičnog leche flana - karameliziranog pudinga od jaja i mlijeka. (3,5 eura) ili turona - prženih rolica od banana s karameliziranim šećerom (3 eura).

Posebno se ističu napici s ubeom - ljubičastim jamom - gomoljastom biljkom koja je vrlo popularna u filipinskoj kuhinji. Iako ga mnogi brkaju s ljubičastim batatom, ube je druga vrsta. Ima prirodno intenzivnu ljubičastu boju i blago sladak, orašast okus s notama vanilije. Tekstura mu je kremasta kad se skuha i zgnječi, zbog čega se često koristi u desertima. Isprobati možete ube frappuccino (5 eura) i ube shakea (4,5 eura). Tu su i pandan milk tea (4 eura) te pandan juice (3 eura) - aromatični napici s pandanom, biljkom koja je vrlo popularna u jugoistočnoj Aziji i daje lagano slatkast, mirisan okus. Od piva se izdvajaju “Filipinci”: Red Horse pivo (5 eura) i San Miguel Especial (4,5 eura) koji će fino ugasiti žeđ odlučite li se na kakvo pikantnije jelo – samo pripazite na postotak alkohola da vas ne iznenadi.

