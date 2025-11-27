Galerija 6 6 6 6 Na 1097 metara nadmorske visine, na južnoj padini Obruča u Grobničkim Alpama, na proplanku između Dnića i Ćunine glave, smjestio se Planinarski dom Hahlić. Zaklonjen je gustom šumom, leđa mu čuvaju Suhi vrh, Fratar i, iz daljine, Obruč.

Prednja mu se strana otvara prema Kvarneru jednim od najljepših pogleda Gorskog kotara. U istom vas kadru pozdravljaju Grobničko polje, Riječki zaljev i kvarnerski otoci i, sramežljivo, Učka, a za vedra vremena – čak i Italija.

Prva planinarska kuća na ovom mjestu sagrađena je 1926. godine, i to u samo tri mjeseca, ali ona je u Drugom svjetskom ratu potpuno uništena. Na njezinim je temeljima Planinarsko društvo Kamenjak iz Rijeke 1968. godine podiglo je novi dom.

Danas je vlasnik doma Općina Jelenje, a domom se desetljećima predano brine Planinarsko društvo Obruč iz Podkilavca. Ususret stotoj obljetnici izgradnje (prvoga) doma na Hahliću, od lipnja se dom punom parom obnavlja i uređuje.

Sada je dovršena prva faza obnove. Projekt je proveden u partnerstvu Općine Jelenje, Ministarstva regionalnog razvoja i PD Obruč, a ukupna vrijednost radova iznosila je gotovo 80 tisuća eura.

Arhitektonsko rješenje potpisuje Ivan Juretić, poznat po projektima koji poštuju tradiciju i teže skladu s prirodnom i okolišem pa će se PD Hahlić napajati energijom iz obnovljivih izvora - sunca i vjetra.

Izgrađena je natkrivena drvarnica koja će u studenim danima osigurati uvijek dovoljno drva za oganj. Postavljene su i nove elektroinstalacije, a dom je dobio i video-nadzor i bežični internet, a na platou ispred kuće postavljeni masivni stolovi i klupe od hrastovine.

Najčešće ishodište za pohode na Hahlić je Podkilavac, ali i vrhova i staza s lijepim vidicima na Grobničkim je Alpama mnogo. Ako ih želite sve istražidi, odlična početna točka je virtualni vodič Općine Jelenje, a na istoj je stranici dostupna i aplikacija s kojom ćete uvijek biti sigurni da ste na dobrom putu.

Dom može primiti četrdeset planinara, otvoren je svaki vikend, a sve informacije o noćenju i boravku u domu možete saznati na gorenavedenoj adresi ili, naravno, na stranicama Hrvatskoga planinarskog saveza.

