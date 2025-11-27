Treći i posljednji tjedan našeg Food Bloggers' Challenga pred naše je blogerice iz regije donio izazov koji je bio igra asocijacija i zagonetka u kojoj je pravo rješenje samo ukusno jelo u kojemu trebaju raditi s namirnicom s kojom dosad nisu. Asocijacije su: more, planina, slatka panika, jesen i toplina doma. U pripremi su im ponovno pomagali kuhinjski aparati i posuđe Tognana u prekrasnim bojama, koje je njihovu izvedbu učinilo ne samo bržom nego i ugodnijom oku.

Čak dvije blogerice ti pojmovi asocirali su na pripremu slatkog mirisnog jela, a sve te asocijacije inspirirale su jednu da napravi pravo jesensko toplo jelo iz planinskog kraja njezine domovine.

Tko je pratio asocijacije, a tko ''promašio ceo fudbal''

Antonia Jagodić opet je pokazala svoju sklonost spajanja više omiljenih jela u jedno, pa je napravila prefin i sočan križanac pite od jabuka i rolica s cimetom. Kako kaže, ideja za taj recept izrodila se nakon svakodnevnog iskakanja rolica s cimetom i pita s jabukama na društvenim mrežama, a uvjerava nas da bi svaki od tih dvaju sigurno mijenjali za jednu kocku njezina kolača.

Ipak chef Tihomir Krklec Afrika nije mogao prepoznati poveznicu s asocijacijama ili temom. ''Žao mi je što nije barem spomenula što ju je od asocijacija inspiriralo i s kojom to namirnicom nikada dosad nije radila. Kolač mi se čini tehnički ok, ali izuzetno jednostavan.'' i zato je za njega bio samo dobar.

Nakon Antonije asocijacijama se ipak poigrala Sandra Pecić. Njezino rješenje te zagonetke bio je topli crumble s namirnicom s kojom nikad nije radila, a to je mango, odnosno njezina slatka panika. Izazov joj se u početku činio najkompliciraniji dosad u našem Food Bloggers' Challengu, ali na kraju je bio lak. Miris cimeta i vanilije, svježina i slatka kiselost manga i jabuka, karamel sos koji se bezobrazno lijepi za zube, ali se i lijepo otopi sa svakim novim zagrijavanjem u Tognana airfryeru.

Iako je od Sandre očekivao više s obzirom na prijašnje recepte, chef Afrika pohvalio je tehnike i okuse. ''Ovo je naprimjer jako 'slično' prvom receptu, ali puno, puno bolje, promišljenije i s više tehnika. Mango mi malo tu iskače čisto zato jer nije naš. Ali čini se jako ukusno'', komentirao je chef.

Da pripremi zadnje jelo našeg Food bloggers challenga čast je pripala Špeli Ankele. Njezino jelo u sebi nosi jesen, more, planine, slatku paniku i toplinu doma. Špela je napravila tople ćufte od pečenica u bogatom umaku od rajčica, obogaćene inćunima i nježnom slatkom panikom, odnosno paprikom – pravi zagrljaj na tanjuru. Uz to je poslužila kremastu palentu od kukuruza sorte trdinka, koja je prepoznatljiva po šarenim, crvenkastim klipovima i za nju je ovaj put bila namirnica s kojom je radila prvi put. Kaže kako okus njezina jela podsjeća na maglovita jutra, miris drva i planine jer u blizini jezera Bohinj su, po njezinu mišljenju, najljepše planine na svijetu, uključujući Triglav. A mi ćemo joj vjerovati na riječ.

Povjerovao joj je i naš chef Tihomir Krklec Afrika, koji je rekao da je njezina izvedba točno ono što je trebao. ''Odlična! Super opis i sve je rekla kako je zamislila. Super mi je fora s inćunima kako je povezala more i na kraju nekako i samo jelo izgleda kao dom i dijeljenje hrane! Čufti su zakon!'' rekao je chef Afrika i Špelino jelo ocijenio čistom peticom.

Ćufte očito vladaju našim srcima, a crumble i kolač stoje u pristojnom redu iza njih

Što se estetike tiče, Maja Nikolorić, predstavnica Punkufera, i ovaj je put najboljom ocjenom ocijenila Špelino jelo.

''Svidjelo mi se jelo koje je Špela napravila povezujući sve asocijacije i namirnicu s kojom nikada nije radila. Kukuruz kao obična namirnica zapravo može biti toliko raznovrsna, kao primjerice krumpir i batat. Zanimljivo izgleda palenta od trdinke, autohtone sorte kukuruza iz Bohnja i super mi je što sam, uz neke naše čitatelje, saznala za još jednu namirnicu koja je dio alpskog gastronomskog nasljeđa. Ova malo zanimljivija palenta s ćuftama od pečenica izgleda slasno na tanjuru, a cijeli video je lijepo ulovio ugođaj doma i šušura za stolom kada je fina hrana na njemu'', rekla je Maja.

Ćufte Špele Ankele (Foto: Špela Ankele)

Sandrino jelo, po Majinu mišljenju, slijedi ga u stopu.

''Sandrino pravo je toplo slatko jelo za utjehu i skoro da mogu kroz video namirisati njegove mirise. Iako mi je na prvu izgledalo pomalo neugledno i jednostavno, Sandra je različitim tehnikama i okusima ovo jelo učinila zanimljivijim, a od curenja karamela po crumbleu su meni samo curile sline'', rekla je Maja i Sandru u posljednjem izazovu ocijenila četvorkom.

Ocjenu manje dala je Antonijinu križancu. ''Antonijin kolač izgleda slasno i sigurno ću ga probati napraviti kod kuće, ali za ovaj izazov mogla je napraviti nešto malo kompleksnije i vizualno atraktivnije i možda bliže zadanim asocijacijama'', objasnila je Maja.

Crumble s jabukom i mangom Sandre Pecić (Foto: Sandra Pecić)

Tko je najbolje pokazao što sve njihovi kuhinjski pomagači mogu?

Martini Karić iz Tognane svidjelo se kako su blogerice koristile kuhinjske aparate i posuđe u pripremi i serviranju jela trećeg izazova. Sve tri ocijenila je odličnom ocjenom.

''Antonia je kroz recept odlično prezentirala sjeckalicu, koja joj je u ovom slučaju pomogla u brzoj pripremi, a cilj Tognana proizvoda je da vam uštede na vremenu kao idealni asistent u kuhinji'', kaže Martina Karić, kojoj se svidio i način na koji Sandra prezentira proizvode pri pripremi svojih jela.

Križanac pite od jabuke i rolica s cimetom Antonije Jagodić (Foto: Antonia Jagodić)

''Kod Sandre opet primjećujem predivnu prezentaciju svih korištenih aparata Tognana, jako nam se sviđa kako odlično kadrira proizvode i prezentira proces pripreme jela'', dodala je.

Pohvalila je i Špelu: ''Vrlo jednostavan, pregledan prikaz korištenih Tognana elemenata. Uspješno je odradila zadatak!''

I s Martininim komentarima priveli smo kraju osvrt na posljednji izazov, a sada je vrijeme da saznamo tko je bio najuspješniji.

Sandra Pecić, Antonia Jagodić i Špela Ankele (Foto: Nova Studio)

Trenutačni poredak i proglašenje pobjednice

Poredak i broj bodova nakon trećeg izazova:

ŠPELA ANKELE – 15

KO TO TAMO – 13

ANTONIA JAGODIĆ – 11

S trećim izazovom došli smo i do konačnog zbroja svih ocjena, koji nam je donio i pobjednicu – Sandru Pecić @kototamo, koja je kao nagradu osvojila 1000 eura. Čestitamo!

Završni poredak i broj bodova:

KO TO TAMO – 42,5

ŠPELA ANKELE – 40,5

ANTONIA JAGODIĆ – 35