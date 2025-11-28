Kada se spoji recept za tiramisu, cheesecake i Oreo keksi dobiva se raskošna slastica koja oduševljava na prvi griz.



Od Oreo keksa napravite podlogu za ovaj kolač, premažite ga slojem sirne kreme i piškotama natopljenima espressom. Preko svega dodajte sloj tučenog slatkog vrhnja s mascarponeom i kakao prah.



Dobiveni desert imat će slojeve koje će oduševiti sve generacije. Ne morate ga stavljati u pećnicu, ali svakako ga dobro rashladite prije posluživanja i rezanja.



To je i najteži dio u cijelom receptu – čekanje da se komponente stisnu u hladnjaku i budu spremne za posluživanje.

Tiramisu cheesecake s Oreo keksima - sastojci: Za podlogu 80 g rastopljenog maslaca

30-ak Oreo keksa Za kremu: 700 g krem sira sa sobne temperature

250 ml jake crne kave

250 g mascaponea

150 ml vrhnja za šlag

100 g bijelog šećera

10-ak piškota

3 žlice šećera u prahu

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

kakao za posipanje Tiramisu cheesecake s Oreo keksima - priprema: U dobrom blenderu ili sjeckalici pretvorite Oreo kekse u prah i pomiješajte ih s rastopljenim maslacem. Dobivenu smjesu utisnite u kalup za pečenje i stavite u hladnjak. U sjeckalicu ubacite krem sir, bijeli šećer i ekstrakt vanilije – miješajte dok se sastojci ne povežu, a krema ne postane glatka. Premažite kremu preko podloge i vratite u hladnjak. Napravite jaku crnu kavu i u nju kratko umočite piškote – piškoti bi trebali upiti kavu, ali nemojte dopustiti da se keks raspadne. Posložite piškote preko sirne kreme i vratite sve zajedno u hladnjak. U mikseru istucite vrhnje u šlag, pomiješajte sa šećerom u prahu i sirom mascarpone. Dobivenu kremu premažite preko piškota. Sve zajedno pospite kakao u prahu. Ohladite dobro kolač prije rezanja i posluživanja. Doba tek!

