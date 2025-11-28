Kada se spoji recept za tiramisu, cheesecake i Oreo keksi dobiva se raskošna slastica koja oduševljava na prvi griz.
Od Oreo keksa napravite podlogu za ovaj kolač, premažite ga slojem sirne kreme i piškotama natopljenima espressom. Preko svega dodajte sloj tučenog slatkog vrhnja s mascarponeom i kakao prah.
Dobiveni desert imat će slojeve koje će oduševiti sve generacije. Ne morate ga stavljati u pećnicu, ali svakako ga dobro rashladite prije posluživanja i rezanja.
To je i najteži dio u cijelom receptu – čekanje da se komponente stisnu u hladnjaku i budu spremne za posluživanje.
Tiramisu cheesecake s Oreo keksima - sastojci:
Za podlogu
- 80 g rastopljenog maslaca
- 30-ak Oreo keksa
Za kremu:
- 700 g krem sira sa sobne temperature
- 250 ml jake crne kave
- 250 g mascaponea
- 150 ml vrhnja za šlag
- 100 g bijelog šećera
- 10-ak piškota
- 3 žlice šećera u prahu
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- kakao za posipanje
Tiramisu cheesecake s Oreo keksima - priprema:
- U dobrom blenderu ili sjeckalici pretvorite Oreo kekse u prah i pomiješajte ih s rastopljenim maslacem. Dobivenu smjesu utisnite u kalup za pečenje i stavite u hladnjak.
- U sjeckalicu ubacite krem sir, bijeli šećer i ekstrakt vanilije – miješajte dok se sastojci ne povežu, a krema ne postane glatka. Premažite kremu preko podloge i vratite u hladnjak.
- Napravite jaku crnu kavu i u nju kratko umočite piškote – piškoti bi trebali upiti kavu, ali nemojte dopustiti da se keks raspadne. Posložite piškote preko sirne kreme i vratite sve zajedno u hladnjak.
- U mikseru istucite vrhnje u šlag, pomiješajte sa šećerom u prahu i sirom mascarpone. Dobivenu kremu premažite preko piškota. Sve zajedno pospite kakao u prahu.
- Ohladite dobro kolač prije rezanja i posluživanja. Doba tek!
Kolač za koji se kaže da je najsočniji na svijetu: Kremasti hit koji možete probati u centru Zagreba +1