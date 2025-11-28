Time Out magazin i ove je godine napravio popis najkul ulica na svijetu. To nisu glavne prometnice na kojoj se nalaze generički kafići i ušminkane trgovine. Naprotiv, riječ je o ulicama iz "susjedstva“ na kojima možete doživjeti kako se živi u nekom gradu u njegovom najautentičnijem obliku.



Te ulice posjećuju lokalno stanovništvo, a na njemu se miješaju različiti sadržaju – stoljetni pubovi s modernim galerijama, ili pak male pekarnice s popularnim restoranima i noćnim klubovima.



Internacionalni urednici Time Outa nominirali su ulicu koja utjelovljuje ono najbolje od njihovih upečatljivih gradova, a potom su iste rangirali s obzirom na ponudu hrane, piće, kulture, zabave, ali i duha zajedništva.

Najkul ulicom u 2025. godini proglašena je Rua do Senado u Rio de Janeiru, a koji često nazivaju i Čudesnim Gradom. Ova brazilska ulica nekad je bila poznata po antikvarnicama i boemskoj atmosferi, ali u posljednje vrijeme doživljava makeover.



Ovdje je i dalje otvoren legendarni bar Armazem Senado koji poslužuje hladno točeno pivo od 1907. godine, a subotom organizira plesne večeri sambe.



Uz povijesne gradske kuće i tradicionalne barove u ovoj ulici možete naći i mnoštvo modernih mjesta koji odišu novom energijom poput restorana Lilia chefa Lucij Vieirea u kojem morate probati jela s roštilja do Destilarie Maravilha gdje se piju najbolji koktele u gradu.

Rua do Senado postao je dom i umjetničkog kolektiva Solar dos Abacaxis koji promiče društvenu transformaciju kroz umjetnost, obrazovanje i kulturne projekte.



Lokalci savjetuju da Rua do Senado najbolje posjetiti subotom kada ulicu preplavi plesači sambe i ljudi spremni za zabavu i druženje.



Koja se još mjesta nalaze na popisu najkul ulica u 2025. godini, provjerite na stranicama Time Outa .

