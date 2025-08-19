Ljeto bez punjenih paprika, lubenice, sataraša i đuveča teško je zamisliti! A đuveč, omiljeno jelo iz djetinjstva mnogih, najslasniji je upravo kad su rajčice najrumenije, a paprike pune slasti.

U trendu Kampiranje Zlatne godine Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh Spavanje na konopima/Ilustracija Mračno doba Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima Serravalle Designer Outlet - 1 Super popusti Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju

Iako se rado priprema cijele godine od povrća iz supermarketa, ono domaće i sezonsko daje najbolji okus ovom jelu. Pirjano ljetno povrće neki ne mogu zamisliti bez pohanog mesa, drugi pak bez riže – a neke kuharice ga pripremaju uz dodatak piletine.

Tradicionalni recept ne može proći bez rajčice, paprike i luka, a umjesto na štednjaku, nerijetko se sporo pripremao u pećnici.

Đuveč - sastojci:

  • 2 komada pilećih prsa
  • 200 g riže
  • 2 glavice luka
  • 1 mrkva
  • 1 češanj češnjaka
  • 3 rajčice
  • 2 paprike babure
  • 1 tikvica
  • 1 žličica mljevene paprike
  • 1 lovorov list
  • sol, papar
  • ulje

Đuveč - priprema:

  1. Luk, mrkvu, tikvicu, češnjak, papriku i tikvicu očistite i narežite na manje komade. Rajčicu kratko prokuhajte u vrućoj vodi pa joj ogulite kožicu i narežite na manje komade. Sok sačuvajte. Rižu stavite kuhati.
  2. Piletinu narežite na kockice i ispržite pa u isti lonac dodajte sjeckani luk. Kad postane staklast dodajte češnjak i pržite desetak sekundi pa dodajte narezanu mrkvu. Kratko pržite, miješajući da češnjak ne zagori pa dodajte preostalo povrće i sokove koje je ispustila rajčica, kao i lovorov list.
  3. Kuhajte podlijevajući vodom dok povrće ne omekša. Kad je đuveč kuhan, izvadite lovorov list i pomiješajte ga s kuhanom rižom.

Prefino! 7 jednostavnih jela za svaki dan ovog tjedna u kojima ćete istinski uživati Napravite proteinske palačinke Slasna piccata Pasta alla zozzona +4 Čokoladne palačinke