Ljeto bez punjenih paprika, lubenice, sataraša i đuveča teško je zamisliti! A đuveč, omiljeno jelo iz djetinjstva mnogih, najslasniji je upravo kad su rajčice najrumenije, a paprike pune slasti.

Iako se rado priprema cijele godine od povrća iz supermarketa, ono domaće i sezonsko daje najbolji okus ovom jelu. Pirjano ljetno povrće neki ne mogu zamisliti bez pohanog mesa, drugi pak bez riže – a neke kuharice ga pripremaju uz dodatak piletine.

Tradicionalni recept ne može proći bez rajčice, paprike i luka, a umjesto na štednjaku, nerijetko se sporo pripremao u pećnici.

Đuveč - sastojci: 2 komada pilećih prsa

200 g riže

2 glavice luka

1 mrkva

1 češanj češnjaka

3 rajčice

2 paprike babure

1 tikvica

1 žličica mljevene paprike

1 lovorov list

sol, papar

ulje Đuveč - priprema: Luk, mrkvu, tikvicu, češnjak, papriku i tikvicu očistite i narežite na manje komade. Rajčicu kratko prokuhajte u vrućoj vodi pa joj ogulite kožicu i narežite na manje komade. Sok sačuvajte. Rižu stavite kuhati. Piletinu narežite na kockice i ispržite pa u isti lonac dodajte sjeckani luk. Kad postane staklast dodajte češnjak i pržite desetak sekundi pa dodajte narezanu mrkvu. Kratko pržite, miješajući da češnjak ne zagori pa dodajte preostalo povrće i sokove koje je ispustila rajčica, kao i lovorov list. Kuhajte podlijevajući vodom dok povrće ne omekša. Kad je đuveč kuhan, izvadite lovorov list i pomiješajte ga s kuhanom rižom.

