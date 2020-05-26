Galerija 1 1 1 1 Kokteli su odličan povod za druženje, ali najbolje je od svega što vam ne treba hrpa sastojaka da biste smućkali fina pića. U nekim varijantama nije potreban ni shaker. Želite li se odmaknuti od džin-tonika ili votke pomiješane sa sokom, isprobajte neke od ostalih kombinacija – i zabava može početi.

Martini

Martini je klasik od dva sastojka koji ne traži miksološke vještine. Poslužite ga jako, jako hladnog i ubacite pokoju maslinu ili koru limuna u čašu.

Pomiješajte 50 ml votke i 10 ml suhog vermuta u čaši pa je napunite ledom i kratko promiješajte. Prebacite u shaker (nemojte mućkati) i procijedite u čašu. Ovdje možete provjeriti kako Jamie Oliver priprema martini na četiri različita načina.

Džin&čaj

Čaj postaje sve veći hiti na koktelskoj sceni. Miksolozi neumorno istražuju najbolje kombinacije u pićima, isprobavajući crni, zeleni, bijeli i voćni čaj s različitim tipovima džina.

Pomiješajte 60 ml džina s 90 ml crnog ohlađenog čaja. Prema želji, prethodno možete uzeti krišku naranče, provući je po rubu čaše pa staviti čašu na tanjurić sa šećerom kako biste dobili slatki rub.

Greyhound (Foto: Shutterstock)

Greyhound

Želite li dobiti svojeg hrta za utrku sve što trebate je 60 ml votke i sok od grejpa. Napunite čašu ledom, ulijte votku pa sok do vrha te promiješajte. Imate li grančicu ružmarina iskoristite je za ukras, ali poslužit će i kora grejpa. Želite li znati kakav okus ima slani pas, rub čaše navlažite grejpom i umočite u sol.

Black Russian

Koktel od likera i kave nema previše veze s Rusijom, osim votke koja se ondje tradicionalno pije. U čašu za miješanje stavite led pa ulijte votku i liker od kave Nježno miješajte 30 sekundi do minute pa poslužite. Na 50 ml votke uračunajte 25 ml likera od kave.

Bellini

Omiljeni koktel je na listi službenih koktela IBA (internacionalne organizacije konobara), što ga čini jednim od najčešćih koktela na svijetu.

U četvrtinu čaše za pjenušac ulijte pire od breskve pa dolijte prosecco ili omiljeno pjenušavo vino i promiješajte. Svi sastojci moraju biti ledeno hladni. Želite li znati više o popularnom Belliniju, kliknite ovdje.

Bellini (Foto: Shutterstock)

Fragonard

Postoji nekoliko inačica Bellinija koje kombiniraju pjenušac s voćnim pireom, a fragonard je osmislila chefica Nigella Lawson. Sve što trebate je izmiksati pire od jagoda s kojom žličicom šećera, uliti u čaše i doliti prosecco.

Paloma

Meksički klasik oslobađajući je ljetni koktel. Izrazito je pitak i već na prvi gutljaj nudi osvježenje. Čašu prema želji istrljajte kriškom grejpa pa umočite u sol.

Napunite čašu ledom pa ulijte 60 m tekile, dolijte sok od grejpa i promiješajte. Prema želji možete dodati i koju kap limuna.

Dark & Stormy

Ovaj mračni koktel ime duguje pomorcu koji ga je usporedio s tamnim oblacima pred oluju. Omiljen je na Bermudskim otocima, gdje se pije na svakom koraku.

Ulijte 60 ml tamnog ruma u čašu pa napunite pivom od đumbira (ginger ale) i prema želji iscijedite malo limuna. Ne možete li pronaći đumbirovo pivo u trgovini možete ga i sami napraviti tako da narezani korijen đumbira prelijte vrućom vodom i izmiksate ga. Ostavite poklopljeno da odstoji pa procijedite kroz gazu i dodajte smeđeg šećera i limete, promiješajte i ohladite.

Cuba Libre

Kubanski koktelski klasik bio je čest gost i na hrvatskim koktelskim kartama godinama prije miksološkog 'booma', a od popularne rum-kole dijeli ga limeta. Iscijedite limun u čašu, napunite je ledom pa dodajte rum i Colu. Za kraj ukrasite koktel kriškom limete.

Scotch & Soda

Teško da neki koktel može biti jednostavniji za pripremu od viskija sa sodom. Bilo bi idealno da imate škotski viski, popularni Scotch. Prelijte 60 ml viskija preko leda u čaši pa dolijte sode i uživajte.

