Galerija 2 2 2 2 Riba i plodovi mora temelj su mediteranske prehrane koja je dokazano i jedna od najzdravijih na svijetu. Osim što obiluju proteinima, omega-3 masnim kiselinama i mineralima važnima za srce i mozak, lako su probavljivi i lagani, osobito u ljetnim danima kada nam pašu brži, jednostavniji i lakši obroci.

Svejedno, ponekad ih zanemarimo ili ih se čak i bojimo pripremati jer nepotrebno kompliciramo oko toga. A stvar je uglavnom vrlo jednostavna - često je dovoljno tek malo maslinova ulja, češnjaka, peršina i pokoja kap limuna da biste dobili sjajno jelo s okusom mora.

A u nastavku donosimo jednostavne i ukusne recepte koji to i dokazuju...

Srdele iz pećnice

Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Uz ovaj jednostavan i brz recept ne možete se žaliti da će vam cijela kuća smrditi na ribu i friganje, a ribice će biti jednako ukusne. Srdele iz pećnice pripremit ćete brzo i vrlo lako, a treba vam tek malo začina i ulja.

Složenac s tunjevinom

Složenac s mljevenim mesom i sirom ilustracija (Foto: Shutterstock)

Složenac s tunjevinom ukusno je, zasitno i utješno je jelo za koje vam ne trebaju skupi sastojci, već samo svakodnevne namirnice i 20 minuta da ih nasjeckate, popirjate i posložite.

Kozice s češnjakom

Kozice sa češnjakom (Foto: Shutterstock)

Popularni španjolski tapas kombinira slatkoću kozica s ljutinom čilija i aromatičnošću češnjaka. Kozice s češnjakom silno su ukusne, a možete ih spremiti za manje od 10 minuta.

Bijela riba u vinu

Bijela riba u bijelom vinu (Foto: Getty Images)

Prema ovom jednostavnom receptu jednako će dobro ispasti bilo koja bijela riba. Priprema ne može biti jednostavnija, a rezultat je tako dobar da ćete se svojim umijećem željeti pohvaliti baš svima.

Hobotnica s krumpirom

Galicijska hobotnica (Foto: Shutterstock)

Pulpo a’la Gallega jedno je od jela koje potvrđuje da su najjednostavnije stvari u životu često i najbolje jer osim hobotnice i krumpira za ovaj će vam specijalitet trebati tek slatka i/ili ljuta mljevena paprika, dobro maslinovo ulje i sol.

Lignje u umaku od rajčice

Lignje (Foto: Shutterstock)

Lignje, tjestenina i pire od rajčice prema uputama iz ovog recepta stapaju se u ukusno jelo koje čuva sve okuse mediteranske kuhinje. mediteranske kuhinje. Za više arome i puniji okus tu su i češnjak i bijelo vino, a na kraju dolazi i sjeckani peršin.

