Galerija Srdele iz pećnice 2 Složenac s mljevenim mesom i sirom ilustracija 2 Kozice sa češnjakom 2 Bijela riba u bijelom vinu 2 Riba i plodovi mora temelj su mediteranske prehrane koja je dokazano i jedna od najzdravijih na svijetu. Osim što obiluju proteinima, omega-3 masnim kiselinama i mineralima važnima za srce i mozak, lako su probavljivi i lagani, osobito u ljetnim danima kada nam pašu brži, jednostavniji i lakši obroci.

U trendu Vrboska - 2 Vrboska Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve Knedle od šljiva Hit ljetna slastica Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put Grčki složenac briam Savršeno ljetno jelo Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa

Svejedno, ponekad ih zanemarimo ili ih se čak i bojimo pripremati jer nepotrebno kompliciramo oko toga. A stvar je uglavnom vrlo jednostavna - često je dovoljno tek malo maslinova ulja, češnjaka, peršina i pokoja kap limuna da biste dobili sjajno jelo s okusom mora.

A u nastavku donosimo jednostavne i ukusne recepte koji to i dokazuju...

Srdele iz pećnice

Srdele iz pećnice Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Uz ovaj jednostavan i brz recept ne možete se žaliti da će vam cijela kuća smrditi na ribu i friganje, a ribice će biti jednako ukusne. Srdele iz pećnice pripremit ćete brzo i vrlo lako, a treba vam tek malo začina i ulja. 

Složenac s tunjevinom

Složenac s mljevenim mesom i sirom ilustracija Složenac s mljevenim mesom i sirom ilustracija (Foto: Shutterstock)

Složenac s tunjevinom ukusno je, zasitno i utješno je jelo za koje vam ne trebaju skupi sastojci, već samo svakodnevne namirnice i 20 minuta da ih nasjeckate, popirjate i posložite.

Kozice s češnjakom

Kozice sa češnjakom Kozice sa češnjakom (Foto: Shutterstock)

Popularni španjolski tapas kombinira slatkoću kozica s ljutinom čilija i aromatičnošću češnjaka. Kozice s češnjakom silno su ukusne, a možete ih spremiti za manje od 10 minuta.

Bijela riba u vinu

Bijela riba u bijelom vinu Bijela riba u bijelom vinu (Foto: Getty Images)

Prema ovom jednostavnom receptu jednako će dobro ispasti bilo koja bijela riba. Priprema ne može biti jednostavnija, a rezultat je tako dobar da ćete se svojim umijećem željeti pohvaliti baš svima.

Hobotnica s krumpirom 

Galicijska hobotnica Galicijska hobotnica (Foto: Shutterstock)

Pulpo a’la Gallega jedno je od jela koje potvrđuje da su najjednostavnije stvari u životu često i najbolje jer osim hobotnice i krumpira za ovaj će vam specijalitet trebati tek slatka i/ili ljuta mljevena paprika, dobro maslinovo ulje i sol.

Lignje u umaku od rajčice

Lignje Lignje (Foto: Shutterstock)

Lignje, tjestenina i pire od rajčice prema uputama iz ovog recepta stapaju se u ukusno jelo koje čuva sve okuse mediteranske kuhinje. mediteranske kuhinje. Za više arome i puniji okus tu su i češnjak i bijelo vino, a na kraju dolazi i sjeckani peršin.

U srcu Toskane: Utrka na koju gledatelji stižu 24 sata ranije kako bi zauzeli najbolja mjesta Palio - 5 Palio - 4 Palio - 3 +1 Palio - 2

 