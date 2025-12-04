Zapečeni luk sa sirom ili Tennessee luk ukusno je jelo koje pretvara jednostavne sastojke u bogat, aromatičan i zasitan prilog. Luk se polako peče dok ne postane sasvim mekan i lijepo karameliziran, a zatim se posipa sirom koji se rastopi i još dodatno zapeče.

Odlično pristaje uz pečenja i meso s roštilja, a također je odličan dodatak sendvičima. Naravno, možete ga poslužiti i samog kao predjelo.

Zapečeni luk sa sirom - sastojci: ulje, za namastiti lim

3 velike glavice luka, oguljene

1 čajna žličica sušenog peršina

1 čajna žličica gorušćice

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 1/2 čajne žličice soli

1/2 čajne žličice sušenog origana

1/4 čajne žličice kajenskog papra

1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

115 g naribane mozzarelle

115 g naribanog zrelog cheddara

50 g šalice sitno naribanog parmezana

60 g maslaca, narezanog na kockice

120 ml povrtnog temeljca

sitno nasjeckani svježi peršin, za posluživanje Zapečeni luk sa sirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite lim za pečenje dimenzija 33 x 23 cm. Narežite luk ploške krugove debele oko pola centimetra. Odvojite u kolutove pa ih ponovno složite, počevši od našireg, u lim za pečenje da oponašaju oblik luka. U jednoj zdjelici pomiješajte peršin, gorušćicu, češnjak u prahu, sol, origano, kajenski papar i crni papar. U drugoj zdjeli pomiješajte mozzarellu, cheddar i parmezan. Pospite luk začinima i lagano promiješajte da se obloži. Prekrijte luk komadićima maslaca. Ulijte temeljac na dno lima i prekrijte lim folijom. Pecite luk dok ne omekša, 75 do 90 minuta. Izvadite iz pećnice i pospite mješavinom sireva. Pecite dok se sir ne otopi, 5 do 7 minuta. Uključite ventilator i pecite još 1 do 2 minute. Pospite peršinom i poslužite.

Jaje u sarmi ili ne? "Sporni" sastojak koji je podijelio naciju našao se i u receptu starom 70 godina +2