Zapečeni luk sa sirom ili Tennessee luk ukusno je jelo koje pretvara jednostavne sastojke u bogat, aromatičan i zasitan prilog. Luk se polako peče dok ne postane sasvim mekan i lijepo karameliziran, a zatim se posipa sirom koji se rastopi i još dodatno zapeče.
Odlično pristaje uz pečenja i meso s roštilja, a također je odličan dodatak sendvičima. Naravno, možete ga poslužiti i samog kao predjelo.
Zapečeni luk sa sirom - sastojci:
- ulje, za namastiti lim
- 3 velike glavice luka, oguljene
- 1 čajna žličica sušenog peršina
- 1 čajna žličica gorušćice
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 1/2 čajne žličice soli
- 1/2 čajne žličice sušenog origana
- 1/4 čajne žličice kajenskog papra
- 1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 115 g naribane mozzarelle
- 115 g naribanog zrelog cheddara
- 50 g šalice sitno naribanog parmezana
- 60 g maslaca, narezanog na kockice
- 120 ml povrtnog temeljca
- sitno nasjeckani svježi peršin, za posluživanje
Zapečeni luk sa sirom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite lim za pečenje dimenzija 33 x 23 cm.
- Narežite luk ploške krugove debele oko pola centimetra. Odvojite u kolutove pa ih ponovno složite, počevši od našireg, u lim za pečenje da oponašaju oblik luka.
- U jednoj zdjelici pomiješajte peršin, gorušćicu, češnjak u prahu, sol, origano, kajenski papar i crni papar. U drugoj zdjeli pomiješajte mozzarellu, cheddar i parmezan.
- Pospite luk začinima i lagano promiješajte da se obloži. Prekrijte luk komadićima maslaca. Ulijte temeljac na dno lima i prekrijte lim folijom.
- Pecite luk dok ne omekša, 75 do 90 minuta. Izvadite iz pećnice i pospite mješavinom sireva.
- Pecite dok se sir ne otopi, 5 do 7 minuta.
- Uključite ventilator i pecite još 1 do 2 minute. Pospite peršinom i poslužite.
