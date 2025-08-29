Galerija 7 7 7 7 Ovih dana teško možete izbjeći objave na društvenim mrežama o festivalu koji je rasplesao Zagreb i potaknuo na učenje španjolskog – barem kada je riječ o nazivima jela i pića.

Fiesta Latina je na Trg Josipa Jurja Strossmayera donijela autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta koji će žariti i paliti sve do nedjelje, 31. kolovoza. Paleta slatkih i slanih jela je doista šarolika, a jedno od jela s kojim se Zagreb već upoznao su arepe, koje se opisuju kao kukuruzne pogače ili lepinje sa svakojakim nadjevima – od veganskih i vegetarijanskih, do ozbiljnijih komada mesa ili morskih plodova.

"Arepa je srce i duša venezuelanske gastronomije – jelo koje se radi od kukuruznog brašna, od kukuruza koji je prethodno kuhan. Puni se maslacem i finim autohtonim punjenjima. Iznutra je mekana, izvana hrskava, mirišljava i topla, okusa raznolikog ovisno o namirnicama koje volite“, otkrivaju na kućici Arepere Maracay.

Arepera Maracay (Foto: Nika Borovac)

Iako inače stanuju u Preradovićevoj ulici, za vrijeme festivala nakratko su se preselili - i dok traje Fiesta Latina na njihovoj kućici možete probati inačice popularnog zalogaja – bilo s mesom ili u vege verziji. Cijene su im prijateljske, obzirom na festivalske (i druge) cifre u posljednje vrijeme, pa se možete izguštati za manje od deset eura.

Primjerice, odabrati možete pileću arepu (Reina pepiada) ili pak one s trganom junetinom (Pabellón, Pelua), kao i odlučiti se za varijantu bez mesa. Duša arepa su šareni nadjevi, i mirisni dodaci, poput Guasacace – umaka na bazi zelene paprike i korijandera ili Salse de mango s ljutom papričicom. A ako vas inspiriraju na to da i sami zasučete rukave i kod kuće se bacite na pripremu arepa, ovdje možete pronaći recept za slasne kukuruzne lepinje.

