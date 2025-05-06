Linzer torta tradicionalna je austrijska slastica koja je ime dobila prema gradu Linzu u ovoj srednjoeuropskoj državi. Neki vjeruju i da je jedna od najstarijih torti u svijetu – nije sasvim jasno tko ju je prvi osmislio, ali ta slastica jela se u Linzu još potkraj 17. stoljeća.



Važno je istaknuti i da više nalikuje piti ili tartu nego torti. Podloga joj je napravljena od mrvičastog tijesta od brašna, maslaca, jaja, cimeta i orašastih plodova – najčešće lješnjaka, oraha ili badema, a koja se prekriva džemom od maline, ribizla i marelica te dodatnim slojem tijesta.



Priprema se za blagdane i posebne prilike, a popularna je i u Švicarskoj, Češkoj, Njemačkoj, pa čak i Sjedinjenim Američkim Državama.



Linzer torta ima i svoju miniverziju, točnije linzer kekse koji oponašaju njezin izgled i okusni profil. Kako se torta radi provjerite u nastavku teksta.

Linzer torta - sastojci: 300 g brašna + dodatno za razvlačenje

250 g džema od malina ili ribizla

170 g maslaca

100 g mljevenih lješnjaka

2 jaja

1 žlica mlijeka

1 čajna žličica praška za pecivo

½ čajne žličice mljevenog cimeta

prstohvat mljevenog klinčića

prstohvat mljevenog kardamoma

prstohvat soli Linzer torta - priprema: Napravite podlogu: pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte mljevene lješnjake i šećer. U smjesu ubacite i mljeveni cimet, klinčić i kardamom te sve dobro promiješajte. Odvojite jedan žumanjak od bjelanjka i stavite ga sa strane. Ostatak jaja umiješajte u smjesu na bazi brašna i dodajte ohlađene kockice maslaca. Od dobivene smjese umijesite tijesto. Od tijesta napravite glatku kuglu, zamotajte je u plastičnu foliju i stavite u hladnjak. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite kalup za pečenje torte promjera 26 centimetara i stavite sa strane. Polovicu ohlađenog tijesta razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi. Odrežite kruh promjera 26 centimetara, pa isti prerežite na trakice debljine oko 2 centimetara. Ostatak tijesta ravnomjerno utisnite u pripremljeni kalup s podignutim rubom oko dva centimetara. Premažite džem preko podloge. Na podlogu stavite trakice tijesta jednu preko druge tako da dobijete rešetkasti uzorak na vrhu. Izmućkajte sačuvani žumanjak s jednom žlicom mlijeka i premažite ovom smjesom vrh tijesta. Stavite peći Linzer tortu u prethodno zagrijanu pećnicu 25 minuta, odnosno dok ne bude pečena do kraja, a tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ohladite je prije posluživanja. Dobar tek!

