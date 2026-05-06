Biscuits se s engleskog prevodi kao keksi. No, kad Amerikanci pripremaju biscuits, ne rade kekse – već slojevite pogačice s rahlom i hrskavom teksturom i mekanom unutrašnjosti.

Danas vam predlažemo da napravite ove pogačice sa špinatom, sirom i grčkim jogurtom koje imaju iznenađujuću količinu proteina – otprilike 10 grama bjelančevina po komadu.

Te slane zalogajčiće možete upotrijebiti za doručak, ručak ili večeru - poslužite se njima umjesto peciva za sendvič, servirati uz razna variva i mesna pečenja.

Pogačice sa špinatomn i sirom - sastojci: 230 g feta sira

190 g glatkog brašna

125 g grčkog jogurta

120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

100 g svježih listića špinata

100 g naribanog parmezana

2 velika jaja

2 žlice nasjeckanog svježeg kopra

1,5 čajna žličica praška za pecivo

1 čajna žličica luka u prahu

1/3 čajne žličice sode bikarbone

sol i papar po želji Pogačice sa špinatomn i sirom - priprema: U velikoj zdjeli izmućkajte jaja, ekstra djevičansko maslinovo ulje i grčki jogurt - miješajte dok se sastojci ne povežu. Dodajte natrgani feta sir, naribani parmezan i listiće špinata. Začinite sa solju, paprom i lukom u prahu. Dodajte i nasjeckani svježi kopar. U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Promiješajte, pa suhe sastojke dodajte vlažnima i miješajte dok ne dobijte tijesto. Od dobivenog tijesta rukama oblikujte 10 pogačica i stavite ih na lim za pečenje koje ste prekrili papirom za pečenje. Lagano ih spljoštite i ostavite razmaka između svake kuglice tijesta jer će tijekom pečenja tijesto narasti. Ispecite pogačice u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ohladite ih prije posluživanja. Dobar tek!

