Biscuits se s engleskog prevodi kao keksi. No, kad Amerikanci pripremaju biscuits, ne rade kekse – već slojevite pogačice s rahlom i hrskavom teksturom i mekanom unutrašnjosti.
Danas vam predlažemo da napravite ove pogačice sa špinatom, sirom i grčkim jogurtom koje imaju iznenađujuću količinu proteina – otprilike 10 grama bjelančevina po komadu.
Te slane zalogajčiće možete upotrijebiti za doručak, ručak ili večeru - poslužite se njima umjesto peciva za sendvič, servirati uz razna variva i mesna pečenja.
Pogačice sa špinatomn i sirom - sastojci:
- 230 g feta sira
- 190 g glatkog brašna
- 125 g grčkog jogurta
- 120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 100 g svježih listića špinata
- 100 g naribanog parmezana
- 2 velika jaja
- 2 žlice nasjeckanog svježeg kopra
- 1,5 čajna žličica praška za pecivo
- 1 čajna žličica luka u prahu
- 1/3 čajne žličice sode bikarbone
- sol i papar po želji
Pogačice sa špinatomn i sirom - priprema:
- U velikoj zdjeli izmućkajte jaja, ekstra djevičansko maslinovo ulje i grčki jogurt - miješajte dok se sastojci ne povežu. Dodajte natrgani feta sir, naribani parmezan i listiće špinata. Začinite sa solju, paprom i lukom u prahu. Dodajte i nasjeckani svježi kopar.
- U drugoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Promiješajte, pa suhe sastojke dodajte vlažnima i miješajte dok ne dobijte tijesto.
- Od dobivenog tijesta rukama oblikujte 10 pogačica i stavite ih na lim za pečenje koje ste prekrili papirom za pečenje. Lagano ih spljoštite i ostavite razmaka između svake kuglice tijesta jer će tijekom pečenja tijesto narasti.
- Ispecite pogačice u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ohladite ih prije posluživanja. Dobar tek!
