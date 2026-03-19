Aromatiziran šlag može biti divan dodatak različitim vrstama kolača i torti. Premazati ga možete između sloja biskvita kao kremu ili kao glazuru za tortu. Šlag možete servirati i uz omiljene kekse, jesti samostalno kao lagan desert, ali i poslužiti u šalici crne kave.

Ako želite napraviti vrlo ukusnu, a jednostavnu kremu za kolače i torte dovoljno je u mikseru pomiješati pet sastojaka: slatko vrhnje za šlag, šećer u prahu, kako, instant kavu i ekstrakt vanilije.

Isprobajte kremu tijekom miksanja – ako nije dovoljno slatka, po želji možete dodati još šećera u prahu.

Krema od šlaga za kolače i torte - sastojci: 250 ml slatkog vrhnja za šlag

40 g šećera u prahu

1 nezaslađenog kakaa u prahu

1 čajna žličica instant kave u granulama

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Krema od šlaga za kolače i torte - priprema: Mikserom izradite vrhnje u šlag. Pomiješajte ga sa šećerom u prahu, kakao prahom, instant kavom i ekstraktom vanilije. Najbolje rezultate postići ćete ako koriste iznimno hladno vrhnje za šlag iz hladnjaka. Miksajte sve sastojke oko dvije do tri minute srednjom do visokom brzinom dok ne dobijete čvrsti šlag. Premažite dobivenu kremu preko torte ili kolača po želji. Dobar tek!

