Galerija 0 0 0 0 Shikoku je najmanji od četiri glavna japanska otoka – smješten je južno od Honshua, a prostire se na 18.800 četvornih kilometara između unutrašnjeg mora Seto i Tihog oceana. Obuhvaća četiri prefekture: Rhime, Kagawa, Kochi i Tokushima.

Ujedno riječ je i o jednom od najrjeđe naseljenom japanskom otoku. Pretpostavlja se da na njemu živi otprilike 3,8 milijuna stanovnika, a populacija se neprestano smanjuje.

Shikoku ne samo da djeluje napušteno, ovaj otok to uistinu jest. Zbog izazovnog planinskog terena otežan je gospodarski razvoj – ovdje nema velikih industrijskih središta ni puno radnih mjesta, pa mladi odlaze trbuhom za kruhom u velike gradove poput Osake i Tokija.

Zatvaraju se škole i trgovine, a u mjestima ostaju samo uglavnom ljudi treće životne dobi koje žive od mirovine. Visoka koncentracija stanovništva starijeg od 65 godina posebno je vidljiva na izoliranim područjima otoka.

Neka od njih pomalo se pretvaraju u gradove duhove.

Selo lutaka u Japanu (Foto: Shutterstock)

Nagoro u dolini Iya jedno je od takvih mjesta. U ovom udaljenom planinskom selu nekoć je živjelo 300 stanovnika. Danas ovdje nema žive duše - tek stotine lutaka u prirodnoj veličini koji svjedoče kako je nekoć izgledao svakodnevni život u ovom mirnom mjestu.

Lutke muškaraca “glume” radnike komunalnih poduzeća koje obavljaju radove na cesti i rade u polju te se bave drugim aktivnostima. Seoska škola koja je zatvorena 2012. godine ispunjena je lutkama učenika koji su je nekoć pohađali.

Izradila ih i postavila Tsukimi Ayano čija je obitelj napustila ovo područje dok je bila dijete, a koja se vratila u Nagoro kako bi se brinula o svojem ocu. Napravila je lutku po njegovoj slici i stavila je na polje, a s vremenom “ovjekovječila” i druge stanovnike koji tu više ne žive.

Nagoro nazivaju selom lutaka, a izgleda kao da je ispalo iz kakvog horor filma. Posjetila ga je i ekipa YouTube kanala Yes, Theory koja je željela istražiti zašto se Shikoku rijetko posjećuje i u njemu sve manje ljudi živi.

Što su to točno snimili na Shikoku, pogledajte u njihovom videu u nastavku teksta.

Jeziva šuma u kojoj nema signala: "More drveća" je posebno mjesto, ali nije za obiteljski izlet +0