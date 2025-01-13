Odlična slastica može se pripremiti u pet minuta. Dokaz za to su i ove fine kocke od svega pet sastojaka: kakaa u prahu, bademova maslaca, kokosova ulja, javorova sirupa i morske soli.



Kocke se ne peku, ali poželjno je pomiješati sastojke i kratko ih zagrijati na štednjaku prije nego što ih izlijete u kalup i pustite da se stisnu.

Ove kakao-kocke mogu napraviti i najveći amateri u kuhinji. Najteži dio u cijeloj pripremi upravo je čekanje da se ohlade i budu spremne za serviranje. Za taj dio bit će vam potrebno barem dva sata.

Kakao-kocke - sastojci: 125 ml rastopljenog kokosova ulja

125 ml glatkog maslaca od badema

65 ml javorova sirupa

50 g kakaa u prahu

prstohvat morske soli Kakao-kocke - priprema: U loncu pomiješajte kokosovo ulje, maslac od badema, javorov sirup i kakao u prahu. Kratko zagrijte smjesu na štednjaku dok se sastojci ne povežu. Prebacite smjesu u manji kalup za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje. Po vrhu dodajte malo krupne morske soli. Stavite smjesu u hladnjak na otprilike dva sata, a potom narežite i servirajte. Dobar tek!

