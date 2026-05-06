Galerija 1 1 1 1 Schlosserov dom, planinarski dom na Risnjaku, napokon ide u pravu i veliku obnovu. O njoj se govori već dugo, otkako je zatvoren prije 5-6 godina, ali sada je napokon riješena sva paprirologija, izvođač radova poznat je već dulje vrijeme, a blagoslovom Vlade RH da Nacionalni park Risnjak, koji i upravlja domom, taj ugovor i potpiše - završena je administrativna saga i radovi mogu početi.

Tvrtka Fracasso Production iz Rijeke bila je jedini ponuditelj, a cijena radova iznost će 1,9 milijuna eura. Građevinski, obrtnički, hidroinstalaterski, strojarski i elektrotehnički radovi ovom bi domu koji su planinari obožavali trebali ne samo vratiti stari sjaj nego ga učiniti kvalitetnijim i boljim. Obnova će trajati osam mjeseci.

Planinarski dom na Risnjaku izgrađen je 1931. godine na 1418 metara nadmorske visine, na sedlu između vrhova Mali i Veliki Risnjak. Dom, kao i livada oko njega, nazvani su- baš kao i zagrebačke stepenice koje vode na Šalatu te šest biljaka – po Josipu Schlosseru. Ovaj liječnik, utemeljitelj hrvatske znanstvene botanike, prvi predsjednik Hrvatskog planiarskog društva (saveza) i vitez svoju je ljubav prema hrvatskim planinama iskazao i uzevši ime - Klekovski.

Od svog službenog otvorenja u rujnu 1932. godine., dom je obnavljan više puta, a današnji je izgled dobio 1988. Ili, pitate li struku, tada je athitektonski uništen zbog neadekvatne visine i izvedbe južne dogradnje. Cilj je ove obnove zato, između ostalog, vratiti domu prvobitan izgled, što uključije i ogoljevanje fasade kako bi se vidio kamen od koje je dom građen. Ddogradnja će biti sretnije izvedena i naslonjena na originalnu konstrukciju kako bi obnovljeni dom i izgledom i funkcionalnošću bio bolji.

Sadržaj i kapacitet Schlosserova doma ostat će sličan današnjem - u prizemlju su kuhinja, prostorija dežurnog, sanitarni čvor i prostrana blagovaonica, na katu sobe s krevetima i u potkrovlju skupna spavaonica koje mogu primiti oko 45 planinara.

Schlosserov dom na Risnjaku zbog svojeg položaja - otprilike 20 minuta hoda do vrha Velikog Risnjaka važan je dio hrvatske planinarske infrastrukture. Osmim skloništa i osvježenja, našim planinarima - za dobro jutro - nudi riječima teško opisiv pogled na Snježnik i Guslicu, Kvarner i Učku, Kapelu i Velebit.

