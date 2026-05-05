Galerija 5 5 5 5 Turistička zajednica općine Kaštelir-Labinci poziva vas da u subotu, 23. svibnja 2026., doživite jedinstveno iskustvo koje spaja aktivni boravak u prirodi s autentičnim okusima destinacije. Gourm-E-bike Kaštelir-Labinci osmišljena je kao posebna biciklističko-gastronomska tura koja sudionicima omogućuje da kroz vožnju slikovitim istarskim krajolikom upoznaju prirodu, ljude i bogatu gastronomsku tradiciju ovog kraja.

Tijekom ture sudionici će na vlastitim biciklima proći rutu dugu 23,58 kilometara, koja prolazi kroz brežuljkasti krajolik Kaštelira, Rogovića i Deklića. Ova raznolika, ali srednje zahtjevna ruta kombinira asfaltne i makadamske puteve, pružajući brojne vizure na vinograde, maslinike, šume i daleke poglede prema moru i unutrašnjosti Istre. Tempo vožnje prilagođen je svim sudionicima, a naglasak je na na uživanju, a ne natjecanju.

Posebnost ove ture krije se u pažljivo osmišljenim zaustavljanjima kod pet lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, gdje sudionici imaju priliku upoznati proizvođače, čuti njihove priče i kušati proizvode nastale iz dugogodišnje tradicije i predanog rada.

Tijekom vožnje sudionike će na ruti dočekati i Vina Cossetto, koja će imati svoj punkt, gdje će su-dionici moći uživati u elegantnim vinima i kratkom predahu u prirodnom okruženju. Na imanju Monte Fomento naglasak je na maslinovom ulju, gdje sudionici kroz vođenu degustaciju uče pre-poznati kvalitetu, razlike među sortama i tajne pravilnog kušanja, a mogu doživjeti i pravo iskustvo domaćinstva uz susret s njihovim magarcima. Vina Legovina donose spoj tradicije i modernog pri-stupa vinarstvu, uz razgled impresivnog podruma i kušanje vina punog karaktera. Posebnu toplinu i domaćinsku atmosferu pruža OPG Edi Brčić, gdje sudionike očekuju domaće delicije poput masli-novog ulja, pršuta, sira i svježe pripremljenih zalogaja, uz srdačan doček koji ostaje u dugom sjećanju. Završna točka ture bit će Vina Radoš ispred Butige, gdje će sudionici uživati u vinima i zaokružiti ovaj gastronomski doživljaj.

Kroz sve stanice sudionici ne samo da kušaju proizvode, već ulaze u svijet lokalnih proizvođača, upoznaju njihove priče, način života i povezanost s krajem u kojem djeluju. Upravo ta kombinacija rekreacije, edukacije i gastronomije čini Gourm-E-bike jedinstvenim doživljajem destinacije.

Polazak i završetak ture predviđeni su kod Butige u Kašteliru, koja simbolično predstavlja mjesto susreta lokalnih proizvoda i posjetitelja. Po završetku ture, sudionici će imati priliku kupiti proizvode koje su kušali tijekom vožnje te ponijeti sa sobom dio autentičnog istarskog doživljaja.

Okupljanje sudionika započinje u 9 i 30, dok je start ture planiran u 10 sati.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 50 eura po osobi, a uključuje platnenu vrećicu i vodu, degustacije hrane i pića na svih pet stanica te vođenje ture na hrvatskom i engleskom jeziku od strane licenciranih vodiča.

Organizatorima u provedbi ture pomaže Biciklistički klub Poreč, čiji će iskusni biciklisti biti u pratnji sudi-onika tijekom cijele rute, brinući o sigurnosti i ugodnom tijeku vožnje.

Nakon vožnje i degustacija, druženje se nastavlja ispred Butige uz živu glazbu, u opuštenoj at-mosferi koja zaokružuje ovaj jedinstveni doživljaj.

Budući da je broj sudionika ograničen, obavezna je prethodna prijava putem online obrasca.

Pozivamo vas da nam se pridružite i doživite Kaštelir-Labince na poseban način, kroz vožnju, susrete s lokalnim proizvođačima i autentične okuse ovog kraja.

Jedan od najšarmantnijih u Lijepoj Našoj: Istarski gradić koji je zaveo i najvećeg zavodnika +9