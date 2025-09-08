U hrvatskom jeziku ne postoji (velika) razlika između zesta i peela kod limuna. Oba termina prevest ćemo kao limunovu koricu ili koru. Ipak, postoji velika razlika u tome što ćemo zapravo staviti u recept koji pripremamo s tim sastojkom.



Kad recept traži zest, riječ je o sitno naribanoj vanjskoj korici limuna žute boje. Taj dio korice obično se dodaje slanim i slatkim jelima, ali i koktelima kako bi im podarili svjež okus i intenzivnu aromu.



Da biste dobili sitno naribanu vanjsku koricu limuna poslužite se mikroplane ribežom.



Kada u receptu piše da stavite peel, potrebno je uključiti cijelu koru, odnosno vanjski žuti sloj i dio bijele opne koja se nalazi ispod njega, a koju karakterizira izrazita gorčina.

Limunska kora koja uključuje i dio bijele opne (Foto: Shutterstock)

Limunska kora se rjeđe koristi u kuhinji – najčešće za aromatiziranje umaka i variva, u likerima poput limoncella, u koktelima za dekoraciju i slično. Limunska kora se reže na duže i tanke trakice uz pomoć noža ili gulilice povrća.

Organski limuni su važni

Nemojte ribati niti guliti limun ako nemate organski uzgojeni plod. Organski uzgojeni plodovi ne špricaju se pesticidima i fungicidima – kemijska su to sredstva koja se koristi za suzbijanje nametnika, gljivica i plijesni te korova tijekom uzgoja hrane, a koja mogu imati štetan utjecaj na ljudsko zdravlje.



Pesticidi i fungicidi zadržavaju se u kori limuna koji su špricani, pa oni nisu sigurni za konzumaciju. Uz to limuni se često premazuju voskom kako bi im se produžio rok trajanja i olakšalo skladištenje – ni koricu takvih limuna nije poželjno koristiti za jelo i piće.



Limun možete iščekati ili oprati vodom, sodom bikarbonom i/ili octom no ono neće ukloniti sve štetne tvari s površine ploda. Ako niste sigurni je li limun šprican bolje je izbjegavati koricu i koristiti samo sok tog ploda.

