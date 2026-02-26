Ovo je najlakši recept za pripremu domaćeg kruha. Da biste ga napravili treba vam samo dva sastojka: nemasni jogurt od vanilije i samodizajuće brašno. Ne morate ga dugo mijesiti, niti čekati da se digne. Pomiješajte sastojke, prebacite u kalup za kruh i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 35 minuta.

Ako na raspolaganju nemate samodizajuće brašno, pripremiti ga možete od tri sastojka: glatkog brašna, praška za pecivo i malo soli. Na 375 grama glatkog brašna upotrijebite oko 20 grama praška za pecivo i tri grama soli.

Ovaj recept možete prilagoditi vlastitim potrebama – ako želite slađu verziju kruha u njega dodajte nešto grožđica ili komadića čokolade. Ako biste radije slaniju verziju – u njega ubacite svježe začinsko bilje po želji i komadiće sira.

Najteži dio u cijelom procesu pripreme kruha je čekanje da se ohladi, i da ga možete narezati te servirati uz jelo po želji.

Najlakši recept za domaći kruh - sastojci: 430 ml nemasnog jogurta od vanilije

375 g samodizajućeg brašna Najlakši recept za domaći kruh - priprema: Prosijajte brašno u veću zdjelu, dodajte jogurt i lagano miješajte dok se sastojci dobro ne povežu. Prebacite tijesto u kalup za kruh koji ste obložili papirom za pečenje i ravnomjerno ga rasporedite. Pecite kruh u prethodno zagrijanoj pećnici na 190 Celzijevih stupnjeva oko 35 minuta, odnosno dok nije pečen do kraja. Ako kruh tijekom pečenja previše potamni – prekrijte kalup aluminijskom folijom. Ohladite kruh prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

