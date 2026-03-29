Ovaj kolač s borovnicama i kiselim vrhnjem prava je proljetna poslastica! Jednostavan je za pripremu, a rezultat je - fantastično sočan! Kolač s borovnicama i kiselim vrhnjem savršen je za svaku priliku, od proljetnog bruncha s prijateljima do obiteljskih okupljanja. Uživajte!

Kolač s borovnicama - sastojci: Za kolač 115 g slanog maslaca

100 g bijelog šećera

1 žlica ribane korice limuna

120 g kiselog vrhnja

1 žlica vanilin šećera

3 jaja (na sobnoj temperaturi)

130 g brašna

90 g bademova brašna

2 čajne žličice praška za pecivo

1/2 čajne žličice soli

150 g svježih ili zamrznutih borovnica

3 žlice džema od borovnica Za streusel 100 g smeđeg šećera

2 žlice brašna

2 žlice maslaca

1 čajna žličica cimeta Za glazuru 80 g šećera u prahu

45 ml limunovog soka

1 čajna žličica meda Kolač s borovnicama - priprema: Priprema smjese za kolač Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Namastite kalup za kuglof (ili kalup veličine 23x13 cm). U velikoj zdjeli miksajte maslac, 100 g šećera i ribanu koru limuna dok ne postanu kremasti i povezani. Dodajte kiselo vrhnje i vanilu, te miksajte dok smjesa ne postane glatka. Zatim dodajte jedno po jedno jaje i miksajte nakon svakog. U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, bademovo brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte suhe sastojke mokrim i dobro promiješajte. Na kraju dodajte borovnice u koje ste prethodno stavili 1 žlicu brašna (kako bi se borovnice ravnomjerno rasporedile u tijestu). Priprema streusela U manjoj zdjeli pomiješajte smeđi šećer, pšenično brašno, maslac i cimet. Miješajte dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Slaganje i pečenje Stavite polovicu smjese u pripremljeni kalup, a potom umiješajte 1 žlicu džema. Tijesto pospite pripremljenim streuselom. Preko streusela nanesite preostalu smjesu, a zatim na vrh dodajte preostale 2 žlice borovničke marmelade. Ako želite, možete posipati s još 1 žlicom šećera. Pecite kolač u prethodno zagrijanoj pećnici 55-60 minuta, ili dok sredina ne bude čvrsta, a čačkalica ne izađe čista. Glazura Dok se kolač peče, pripremite glazuru. U zdjeli pomiješajte šećer u prahu, limunov sok i med. Miješajte dok ne postane glatko. Kada je kolač pečen, prelijte ga glazurom dok je još topao.

