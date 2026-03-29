Ovaj kolač s borovnicama i kiselim vrhnjem prava je proljetna poslastica! Jednostavan je za pripremu, a rezultat je - fantastično sočan! Kolač s borovnicama i kiselim vrhnjem savršen je za svaku priliku, od proljetnog bruncha s prijateljima do obiteljskih okupljanja. Uživajte!
Kolač s borovnicama - sastojci:
Za kolač
- 115 g slanog maslaca
- 100 g bijelog šećera
- 1 žlica ribane korice limuna
- 120 g kiselog vrhnja
- 1 žlica vanilin šećera
- 3 jaja (na sobnoj temperaturi)
- 130 g brašna
- 90 g bademova brašna
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 1/2 čajne žličice soli
- 150 g svježih ili zamrznutih borovnica
- 3 žlice džema od borovnica
Za streusel
- 100 g smeđeg šećera
- 2 žlice brašna
- 2 žlice maslaca
- 1 čajna žličica cimeta
Za glazuru
- 80 g šećera u prahu
- 45 ml limunovog soka
- 1 čajna žličica meda
Kolač s borovnicama - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Namastite kalup za kuglof (ili kalup veličine 23x13 cm).
- U velikoj zdjeli miksajte maslac, 100 g šećera i ribanu koru limuna dok ne postanu kremasti i povezani. Dodajte kiselo vrhnje i vanilu, te miksajte dok smjesa ne postane glatka. Zatim dodajte jedno po jedno jaje i miksajte nakon svakog.
- U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, bademovo brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte suhe sastojke mokrim i dobro promiješajte.
- Na kraju dodajte borovnice u koje ste prethodno stavili 1 žlicu brašna (kako bi se borovnice ravnomjerno rasporedile u tijestu).
- U manjoj zdjeli pomiješajte smeđi šećer, pšenično brašno, maslac i cimet. Miješajte dok ne dobijete mrvičastu smjesu.
- Stavite polovicu smjese u pripremljeni kalup, a potom umiješajte 1 žlicu džema.
- Tijesto pospite pripremljenim streuselom.
- Preko streusela nanesite preostalu smjesu, a zatim na vrh dodajte preostale 2 žlice borovničke marmelade. Ako želite, možete posipati s još 1 žlicom šećera.
- Pecite kolač u prethodno zagrijanoj pećnici 55-60 minuta, ili dok sredina ne bude čvrsta, a čačkalica ne izađe čista.
- Glazura
- Dok se kolač peče, pripremite glazuru. U zdjeli pomiješajte šećer u prahu, limunov sok i med. Miješajte dok ne postane glatko.
- Kada je kolač pečen, prelijte ga glazurom dok je još topao.
Priprema smjese za kolač
Priprema streusela
Slaganje i pečenje
