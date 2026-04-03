Otprilike 4 stotine kilometara od Zagreba smjestila se nekadašnja prijestolnica Habsburške monarhije, a danas „samo“ glavni grad Austrije – Beč. Dakle, idealan je za vikend izlet (ako možete uzeti ipak još dodatni dan, bilo bi bolje), dovoljno velik da vam neće dosaditi, a opet, dovoljno i malen da biste ga mogli doživjeti kako treba. Iako ga zadnjih par godina nisam imao čast posjetiti, dovoljno sam puta bio u njemu te ga doživljavam kao idealan grad po mjeri čovjeka.

No, s obzirom da cijene rastu, koliko uopće danas stoje stvari u Beču? Gdje spavati, a gdje jesti? Vjerujem kako će vam ovaj kratki vodič pomoći prilikom putovanja.

Hoteli

Za odabir hotela uključio sam naravno, najpoznatiju tražilicu – booking.com te odabrao vikend u travnju. Stvar je sljedeća:

Hotel Sacher – Neka mjesta su samo za one jako, jako dubokog džepa, a takav je i ovaj hotel. Ovdje ćete doživjeti povijest, osjećati se poput člana kraljevske obitelji, pojesti originalnu Sacher tortu, ali ćete sve to prilično i skupo platiti. Cijena za dva noćenja s doručkom za dvije osobe iznosi nevjerojatnih 2210 €.

Hotel Imperial – Smješten je u strogom centru, u nekadašnjoj palači Wurttemberg koju je osobno 1873. otvorio car Franjo Josip. I ovo mjesto odiše poviješću, sobama dominira bidermajer stil, a dva noćenja izaći će 1200 €.

Hotel Beethoven – Na popularnoj „Hilferici“ (ulica Mariahilferstrasse) smjestio se ovaj zgodni hotel. Udaljen je tek 100 metara od kultne Naschmarkt tržnice, a vikendom ima čak i opciju besplatnog klasičnog koncerta uz čašu šampanjca za svoje goste! Ovdje je svaka soba unikatna i uređena u svom stilu, a cijena za dva noćenja iznosi 400 €.

Eurostars Embassy – I jedan hotel malo dalje od centra, ali s 10 minuta hoda do postaje podzemne željeznice. Naravno, do samog centra možete i pješke, za što vam treba oko pola sata. Hotel je lijep i ugodan, a trenutno noćenje s doručkom za dvije osobe stoji 300 €.

Restorani

Figlmüller – ovo mjesto reklamira se kao „dom bečkog odreska“, tako da vam je jasno da vas ovdje čeka fini, monumentalni komad tog jela. Radi još od 1905., a preporuka je obavezno napraviti rezervaciju. Bečki (svinjski) platit ćete 22 €, a na to dodajte još i prilog koji odaberete.

Plachutta Wollzeile – još jedno slavno mjesto „na austrijski način“. Ovdje se uživa u konzumaciji tafelspitza (goveđeg buta), rezervacija je praktički obavezna, a cijene za ovaj specijalitet idu između 25 i 35 €.

Steierreck – Ako spavate recimo u Sacheru, onda možete dobro odriješiti „kesu“ i za finu večeru. Takvu ćete naći u ovom restoranu, jest ćete poput dvorjana, a to zadovoljstvo, za meni od 6 sljedova, stajat će vas 245 €. Ako uz to hoćete i „wine pairing“, dodajte još 115 „ojrića“.

Ostalo – grad je pun raznih restorana azijske kuhinje, a ako ste onaj tip koji se makne od doma i onda vapi za hranom koja se rado konzumira kod nas, ne bojte se, neće faliti ni toga. Opcija je uvijek i otići na već spomenuti Naschmarkt, te provjeriti i tamošnju ponudu.

Kultura

Grad je toliko kulturno jak da bi vam trebali tjedni i tjedni da sve doživite kako treba, pa ovdje valja pomno planirati. Nemojte pokušavati doživjeti sve, već odaberite što ćete i kako.

Albertina – Ulaznice za kultni muzej stoje od 20 € na više, ali isplati se svaki cent. Monet, Picasso, Chagall, Degas, Klimt i ostali majstori čine tek dio stalne postave, a gdje su još u svemu tome izložbe koje se periodički izmjenjuju.

Schonbrunn – Ovaj dvorac je jedan od simbola grada, a karte za obilazak potrebno je kupiti online i odabrati određeni termin. Ulaznica nije jeftina, stoji, barem u terminu „našeg“ vikenda, malo manje od 44 €. Naravno, možete i uštedjeti pa nužno ne ući u dvorac već prošetati njegovim parkovima. Ako idete s djecom, ne gine vam posjet najstarijem zoološkom vrtu na svijetu u kojem je posebna atrakcija panda. Cijena? 29 €.

Katedrala svetog Stjepana – zanimljivo je da u svijetu gdje se masovno koriste kartice, trenutačno ulaznice za katedralu možete kupiti isključivo gotovinom na lokaciji. Za 29 € dobit ćete obilazak muzeju katedrale, posjet tornjevima te katakombama, a djeca do 14 godina ne plaćaju ništa.

Opera – ako ste ljubitelj ovakve vrste zabave i uspijete „uloviti“ ulaznicu, vašoj sreći vjerojatno neće biti kraja. Bečka opera „kultno“ je mjesto, tako da, samo dajte.

Museumquartier – mjesto za kulturni „overkill“, s obzirom da se ovdje nalazi više različitih muzeja. Dakle, tko god traži muzeje, treba se zaputiti u Beč.

Prater – i za kraj, malo zabave. Jedan od najvećih zabavnih parkova nema ulaznicu koju čovjek kupi unaprijed pa ima pravo na korištenje atrakcija, već se vožnje plaćaju zasebno. U svakom slučaju, ako tražite adrenalin, s Praterom greške nema.