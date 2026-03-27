Galerija 1 1 1 1 Haedong Yonggungsa, hram smješten na strmoj stijeni iznad mora, jedno je od najpopularnijih mjesta za promatranje izlaska sunca u Busanu, drugom najvećem gradu Južne Koreje. Lokacija hrama odabrana je prema načelima pungsu jirija, korejske varijante feng shuija, jer se vjerovalo da je položaj između planina i mora posebno povoljan na tom mjestu. Haedong Yonggungsa osnovan je u 14. stoljeću i posvećen Gwanseum-bosalu, božici milosrđa, čiji se bijeli kip uzdiže iznad kompleksa i gleda prema moru.

Središnju pagodu čuvaju četiri kamena lava koji simboliziraju radost, ljutnju, tugu i sreću. Do hrama vodi 108 stepenica, a putem se nalaze i kipovi koji predstavljaju 12 životinja kineskog horoskopa. Jedna od posebnosti je i Pagoda sigurnosti u prometu, jedinstvena u Južnoj Koreji, gdje ljudi mole za sigurnost na cestama – tradicija koja je nekada bila vezana uz zaštitu ribara i njihov uspjeh na moru. U hramu, koji je najposjećenija atrakcija u zemlji, naći ćete i posebna mjesta za molitvu za zdravlje, dug život, uspjeh u školi ili rođenje djeteta.

Hram je izvorno nosio ime Bomun, no današnji naziv Haedong Yonggungsa (Zmajeva palača) dobio je 1974. godine, nakon što je tadašnji poglavar navodno imao viziju božice na leđima zmaja. U skladu s tim, u kompleksu se nalazi i upečatljiva skulptura plavog zmaja. Iako je kroz povijest nekoliko puta oštećen, uključujući požar u 16. stoljeću, hram je obnovljen i dodatno proširen tijekom 20. stoljeća, prateći razvoj Busana i rast Južne Koreje.

Mala Venecija, plamenci i mjesta bez turista: Divlja strane Italije na samo par sati od granice +2