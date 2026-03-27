Rustikalni punjeni kruh, ili slani kolač za Uskrs u Napulju zvijezda je svakog stola. Casatiello se jede u domovima diljem Kampanije, još od 16. stoljeća. Ime jela dolazi od napuljske riječi za sir (caso ili casc), što ukazuje na ključni sastojak. Raskošne verzije se rade u obliku vijenca i simbolizira Isusovu krunu od trnja. Nerijetko mu se dodaju cijela jaja u ljusci koja se utisnu u tijesto i peku zajedno s kruhom, što simbolizira život i uskrsnuće.

Tijesto je bogato i zasitno - tradicionalne verzije sadrže svinjsku mast (često i čvarke), puno papra, te razne vrste sira (pecorino, provola, fontina) i suhomesnatih proizvoda (salama, šunka, mortadela). U nekim verzijama dodaju se kobasice, brokula ili drugi tipični sastojci kampanjske kuhinje, što ovo jelo čini još bogatijim i prilagodljivijim vlastitom ukusu.

Ako nemate originalne talijanske sireve, bez problema ih možete zamijeniti kombinacijom onih dostupnih kod nas – važno je spojiti jedan tvrđi, slaniji sir i jedan koji se dobro topi (poput goude, mozzarelle). Upravo ta kombinacija daje casatiellu njegovu karakterističnu bogatu teksturu i puni okus.

Casatiello se najčešće poslužuje za doručak ili kao međuobrok tijekom uskrsnih blagdana. Talijanima je posebno praktičan za Uskrsni ponedjeljak, kada idu na izlete, jer ga je lako ponijeti sa sobom. Tradicionalno se priprema na Veliki petak, kako bi tijesto imalo dovoljno vremena za dizanje preko noći, a peče se u subotu ujutro. Osim casatiella priprema se i tortano - no razlika je u tome da se u potonjem prethodno kuhana jaja dodaju u tijesto.





Casatiello - sastojci: 1 kg glatkog brašna (tip 00)

2 kocke svježeg kvasca

100 g svinjske masti

400 g miješanih sireva (provolone, fontina...)

400 g napuljske salame ili šunke

4 jaja

sol i papar Casatiello - priprema: Najprije otopite dvije kocke svježeg kvasca u čaši mlake vode. Zatim na radnoj površini oblikujte hrpicu od 1 kg brašna pa dodajte otopljeni kvasac, 100 g svinjske masti, prstohvat soli i papra te dovoljno mlake vode da dobijete glatko i ujednačeno tijesto. Mijesite ga oko deset minuta, ručno ili mikserom, uz povremeno energično udaranje o podlogu. Potom ga stavite u lagano nauljenu posudu, prekrijte krpom i ostavite da se diže oko dva sata. Sir i šunku narežite na kockice. Kad se tijesto digne, razvaljajte ga i rasporedite po njemu pripremljeni nadjev uz dodatak soli i papra. Zatim imate dvije mogućnosti: ponovno umijesiti tijesto kako bi se nadjev ravnomjerno rasporedio ili ga zarolati u dugi valjak i staviti u kalup za kuglof premazan mašću i lagano pobrašnjen. Na površinu stavite dobro oprana i osušena jaja te ih učvrstite trakama tijesta u obliku križa. Ostavite da se još jednom diže oko sat vremena, a zatim pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko sat vremena, dok ne dobije zlatnu boju i počne se odvajati od stijenki kalupa. Poslužite toplo, iako je jednako ukusno i kad se ohladi.

