Galerija 1 1 1 1 Ho Chi Minh, nekadašnji Saigon, danas je srce vijetnamske ekonomije i kulture – grad koji vrvi energijom, bukom i životom. Poznat je po živahnom noćnom životu, kaotičnim tržnicama, kolonijalnoj arhitekturi i povijesti koja se osjeti na svakom koraku. Za razliku od Hanoja, koji je sporiji, tradicionalniji i neki će reći - topliji, Ho Chi Minh City djeluje pomalo sirovo. Travel blogerica Nishi, koja stoji iza bloga nishiv.com, provela je neko vrijeme u Ho Chi Minhu, koji je za razliku od ostatka zemlje nije očarao.
Kako kaže, ljudi su joj se činili manje srdačni nego na sjeveru, tempo života bio je dosta intenzivan, a osjećaj pravog Vijetnama nekako slabiji. No ono što joj je najviše ostalo u sjećanju bio je stalni oprez – jer je to bilo jedino mjesto na putovanju gdje je imala dojam da bi je netko mogao pokušati prevariti. Uz malo opreza, informiranosti i zdravog razuma, Ho Chi Minh moguće je doživjeti bez stresa i izvući iz njega ono najbolje, a Nishi donosi popis mogućih prevara kako biste ih što lakše izbjegli.
Čišćenje cipela
Prije nego što stignete reagirati - netko vam želi očistiti cipele, uzima krpu i na kraju traži previsoku cijenu za uslugu koju niste tražili.
Kako izbjeći: Ne zaustavljajte se. Samo nastavite hodati i odlučno recite „ne“.
Lažni taksiji
Neki taksiji imaju namještene taksimetre ili voze dužim putem kako bi povećali cijenu.
Kako izbjeći: Koristite provjerene tvrtke poput Vinasun ili Mai Linh ili aplikacije poput Graba.
Fotografiranje s voćem
Prodavači vam nude fotografiranje s njihovim proizvodima, poput voća, a zatim nagovaraju da kupite nešto po višestruko većoj cijeni.
Kako izbjeći: Odbijte ponudu ili unaprijed dogovorite cijenu.
Novčanice
Slične novčanice (npr. 20.000 i 500.000 VND) mogu zbuniti turiste, čega su prodavači itekako svjesni. Oni koji žele prevariti kupce tvrde da su im dali manji iznos.
Kako izbjeći: Jasno izgovorite iznos i provjerite kusur.
Najam skutera
Vlasnik može tvrditi da ste oštetili vozilo i traži vas novac za popravak.
Kako izbjeći: Fotografirajte i snimite vozilo prije korištenja.
Nošenje prtljage
Netko vam želi pomoći s prtljagom pa traži visoku napojnicu.
Kako izbjeći: Odbijte pomoć ako je niste tražili.
Krivotvorena roba
Na tržnicama se prodaju lažni proizvodi koji izgledaju uvjerljivo.
Kako izbjeći: Kupujte u službenim trgovinama.
Džeparenje
Sitne krađe nisu rijetkost u gužvama.
Kako izbjeći: Nosite torbu sprijeda i pazite na stvari.
Skriveni troškovi u salonima
Nude dodatne usluge koje se naplaćuju bez jasnog pristanka.
Kako izbjeći: Dogovorite cijenu unaprijed.
Lažne karte za prijevoz
Prodaja nevažećih karata.
Kako izbjeći: Kupujte samo na službenim mjestima.
SIM kartice koje ne rade
Kartice s manje podataka ili kratkim rokom trajanja.
Kako izbjeći: Kupujte kod službenih operatera.
