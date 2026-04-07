Galerija 1 1 1 1 Ho Chi Minh, nekadašnji Saigon, danas je srce vijetnamske ekonomije i kulture – grad koji vrvi energijom, bukom i životom. Poznat je po živahnom noćnom životu, kaotičnim tržnicama, kolonijalnoj arhitekturi i povijesti koja se osjeti na svakom koraku. Za razliku od Hanoja, koji je sporiji, tradicionalniji i neki će reći - topliji, Ho Chi Minh City djeluje pomalo sirovo. Travel blogerica Nishi, koja stoji iza bloga nishiv.com, provela je neko vrijeme u Ho Chi Minhu, koji je za razliku od ostatka zemlje nije očarao.

Kako kaže, ljudi su joj se činili manje srdačni nego na sjeveru, tempo života bio je dosta intenzivan, a osjećaj pravog Vijetnama nekako slabiji. No ono što joj je najviše ostalo u sjećanju bio je stalni oprez – jer je to bilo jedino mjesto na putovanju gdje je imala dojam da bi je netko mogao pokušati prevariti. Uz malo opreza, informiranosti i zdravog razuma, Ho Chi Minh moguće je doživjeti bez stresa i izvući iz njega ono najbolje, a Nishi donosi popis mogućih prevara kako biste ih što lakše izbjegli.

Čišćenje cipela

Prije nego što stignete reagirati - netko vam želi očistiti cipele, uzima krpu i na kraju traži previsoku cijenu za uslugu koju niste tražili.

Kako izbjeći: Ne zaustavljajte se. Samo nastavite hodati i odlučno recite „ne“.

Lažni taksiji

Neki taksiji imaju namještene taksimetre ili voze dužim putem kako bi povećali cijenu.

Kako izbjeći: Koristite provjerene tvrtke poput Vinasun ili Mai Linh ili aplikacije poput Graba.

Fotografiranje s voćem

Prodavači vam nude fotografiranje s njihovim proizvodima, poput voća, a zatim nagovaraju da kupite nešto po višestruko većoj cijeni.

Kako izbjeći: Odbijte ponudu ili unaprijed dogovorite cijenu.

Ho Chi Minh - 2 (Foto: Shutterstock)

Novčanice

Slične novčanice (npr. 20.000 i 500.000 VND) mogu zbuniti turiste, čega su prodavači itekako svjesni. Oni koji žele prevariti kupce tvrde da su im dali manji iznos.

Kako izbjeći: Jasno izgovorite iznos i provjerite kusur.

Ho Chi Minh - 5 (Foto: Shutterstock)

Najam skutera

Vlasnik može tvrditi da ste oštetili vozilo i traži vas novac za popravak.

Kako izbjeći: Fotografirajte i snimite vozilo prije korištenja.

Nošenje prtljage

Netko vam želi pomoći s prtljagom pa traži visoku napojnicu.

Kako izbjeći: Odbijte pomoć ako je niste tražili.

Krivotvorena roba

Na tržnicama se prodaju lažni proizvodi koji izgledaju uvjerljivo.

Kako izbjeći: Kupujte u službenim trgovinama.

Džeparenje

Sitne krađe nisu rijetkost u gužvama.

Kako izbjeći: Nosite torbu sprijeda i pazite na stvari.

Skriveni troškovi u salonima

Nude dodatne usluge koje se naplaćuju bez jasnog pristanka.

Kako izbjeći: Dogovorite cijenu unaprijed.

Ho Chi Minh - 1 (Foto: Shutterstock)

Lažne karte za prijevoz

Prodaja nevažećih karata.

Kako izbjeći: Kupujte samo na službenim mjestima.

SIM kartice koje ne rade

Kartice s manje podataka ili kratkim rokom trajanja.

Kako izbjeći: Kupujte kod službenih operatera.

Ovo bi vozilo moglo promijeniti način na koji kampiramo, idealno je za četveročlanu obitelj +2