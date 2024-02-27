Galerija 5 5 5 5 Ljepote Geoparka Biokovo–Imotska jezera nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, uključujući i UNESCO, koji ga je uvrstio na popis Globalnih geoparkova. Riječ je o prostoru iznimne prirodne i kulturne vrijednosti - gdje se isprepliću bogata povijest, raznoliki krajolici te velik broj staništa s brojnim biljnim i životinjskim vrstama - ali i impresivne geološke formacije nastale kroz različita razdoblja Zemljine prošlosti.

I doista, taj je kraj poput komadića krškog raja na Zemlji, gdje jezera na sjeverozapadnom rubu Imotskog polja mame poglede i zovu na uživanje u prirodi. Na takve prizore nije ostao ravnodušan niti fotograf i ekolog Romeo Ibrišević, koji kada ne bilježi predivne kadrove štiti prirodu Lijepe Naše sa svojom udrugom Zelene stope.

Imotska jezera - 4 (Foto: Romeo Ibrišević)

Krajolik iz bajke

U blizini Imotskoga pronaći ćete Modro jezero i Crveno jezero. Na rubu Imotskoga polja, zapadno od Crvenoga jezera, leže Dva oka (jedan od izvora Vrlike), dva malena okrugla jezerca udaljena tek metar.

Na zapadnoj strani polja leže Postranjsko (Prosutica) jezero, Krenica i Provalija. U kišnome razdoblju Provalija i Krenica stvaraju prirodni spektakl: spajaju se u jedinstveno jezero Prološko blato.

U blizini naselja Lokvičići smjestili su se Galipovac, Lokvičićko jezero (Mamića jezero; duboko do 40 m) i Knezovića jezero. Neka su jezera zaštićena. Modro i Crveno jezero spomenici su prirode, a Prološko blato zaštićeni je krajolik.

Crveno jezero

Krška jama u blizini Imotskog ispunjena vodom, poznata kao Crveno jezero, čudesan je prizor i neiscrpna inspiracija ovisnicima o adrenalinu. Mnogima zanimljivo upravo zbog toga što se do njega ne može tek tako lako sići, ne prestaje privlačiti ljubitelje ekstremnih sportova. Uz visinsku razliku od 528 metara i dubine od čak 287 metara, prema nekim podacima, Crveno jezero bi moglo biti najdublje u Europi. Fascinantna jama ime ne duguje boji vode nego specifičnim crvenim stijenama koje ga okružuju.

Modro jezero

Uz blizini treba vidjeti i Modro jezero, udaljeno nešto manje od dva kilometra, koje slovi kao jedno od najljepših u Hrvatskoj. Do tog krškog ljepotana vode uređene stepenice pa je za ljetnih mjeseci i omiljeno kupalište. Kada jezero presuši, tada se na njegovom dnu tradicionalno zaigra i nogomet. Da bi se došlo do Modrog jezera potrebno je nešto truda i kondicije, ali hodanje se nagrađuje osvježenjem u nestvarno modroj vodi okruženoj moćnim liticama.

