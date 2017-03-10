Galerija 3 3 3 3 Relikvija iz razdoblja hladnog rata, koja izgledom podsjeća na NLO, ova ruševina na vrhu planine nekoć je bila sjedište bugarske Komunističke partije. Spomenik Buzludzha 130 je kilometara udaljen od bugarske prijestolnice.

Izgrađen je da služi kao dvorana za sastanke delegacija, dodjele nagrada i druge komunističke događaje. Bio je otvoren svega osam godina, do 1989. kada se raspao SSSR. Spomenik je tada napušten, a zgrada je danas u ruševnom stanju zbog oštrih klimatskih uvjeta i neodržavanja.

Sovjetska zvijezda na vrhnju tornja navodno se vidi s rumunjske i grčke granice, a triput je veća od one u Kremlju.

