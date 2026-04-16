Galerija 6 6 6 6 Pred vama je ovotjedni Punkuferov kviz općeg znanja koji bez imalo srama skače s teme na temu, od zemljopisa do videoigara, od drevnih vremena do moderne gradnje.

Čeka vas 15 brzopoteznih pitanja koja kombiniraju ono što ste učili - ili zaboravili – u osnovnoj školi, ono što ste možda čuli na nekom šanku debelo nakon ponoći... i sve ono između.

Ne guglajte, ne očajavajte, stišajte mobitel i - navalite. Sretno! ;)

<section><h2></h2> <p>Kviz općeg znanja: 15 brzopoteznih pitanja koja će vam sjesti kao... šamar </p></section><section><h2></h2> <p paraid="1582794661" paraeid="{b92fe27a-98e6-4b25-a305-902cb008d847}{3}"><span style="font-size:12px;">Ako se nađete u zemlji cara Hailea Selassieja i kave koja je osvojila svijet, na kojem jeziku bi službeno trebali naručiti espresso?</span><br> </p></section><section><h3></h3> <p>Prije nego što su Portugalci prešli na euro, kojom su valutom plaćali bakalar i vino? </p> <p></p></section><section><h3></h3> <p paraid="214972334" paraeid="{d3dee8f5-6003-4874-a6bd-ed3fd177cb4d}{10}">Koji je najviši aktivni vulkan na svijetu - 6893 metara?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Čiji je glas bezbroj puta izgovorio "D'oh!" kao Homer Simpson? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Koja je od ovih najprodavanija videoigra svih vremena?</p></section><section><h3></h3> <p>Koji je grad, s poviješću duljom od većine država, bio prijestolnica dviju različitih civilizacija koje se nisu vremenski preklapale<br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="233175712" paraeid="{452ad38f-89df-40ea-975c-2a67d94c0fc8}{178}">Koji se zakon smatra najstarijim poznatim pisanim zakonikom u povijesti?</p></section><section><h3></h3> <p>Koji je prvi animirani film bio nominiran za Oscara za najbolji film? <br> </p></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="75527402" paraeid="{6b755d9d-209e-437b-8aa7-cf666a6fda67}{85}">Koji je najveći organizam na Zemlji po površini koju zauzima? <br> </p></section><section><h3></h3> <p>Prije nego što su počeli koristiti note kakve danas poznajemo, kojim su sustavom stari Europljani zapisivali glazbu?<br> </p></section><section><h3></h3> <p> Tko je bio nesretni bizantski car koji je vladao u trenutku pada Carigrada 1453. godine?</p></section><section><h3>Koji se natpis smatra najstarijim (fragmentarno sačuvanim) glagoljskim natpisom na hrvatskom tlu? <br> <span style="font-size:11px;"></span> </h3></section><section><h3></h3> <p xml:lang="EN-GB" lang="EN-GB" paraid="279524388" paraeid="{6834eaff-dcd3-4651-a2c6-48452bcfad8b}{50}">Prije nego što je Konstantin Veliki odlučio napraviti "rebranding", kako se zvao grad koji će postati Carigrad?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>U SI sustavu, koja je osnovna jedinica definirana pomoću brzine svjetlosti?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>U glavu: koji je najduži most u Hrvatskoj?<br> </p></section><section><h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2></section><section><h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2></section><section><p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section>

