Kremasta tjestenina s gljivama i slaninom brzo je i ukusno jelo u kojem se divno spajaju zapečena slanina, pržene gljive i bogati umak. Pileći temeljac i češnjak daju još više okusa, a ribani parmezan na kraju će sve zaokružiti.

Ipak, najbolje kod ovoga recepta njegova je jednostavnost. Nikakve filozofije i komplikacija: nasjeckate, stavite kuhati tjesteninu, slijedite par jednostavnih koraka - i jelo je spremno za posluživanje za svega 20 minuta. Poslužite uz hrskavi kruh s češnjakom ili svježu zelenu salatu s limunom. kako biste uravnotežili bogatstvo umaka. Jedno je sigurno – ovo je jelo koje će se redovito vraćati na vaš jelovnik.

Tjestenina s gljivama i slaninom - sastojci: 300 g tjestenine

1 žlica maslinovog ulja

200 g slanine, narezane na debele trake

1 mali crveni luk, sitno nasjeckan

400 g šampinjona, narezanih

1 žlica svježe nasjeckanog češnjaka

2 grančice timijana, plus za ukras

125 ml pilećeg temeljca

300 ml vrhnja za kuhanje

50 g svježe naribanog parmezana, plus za posluživanje

½ čajne žličice morske soli

svježe mljeveni crni papar, za posluživanje Tjestenina s gljivama i slaninom - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, ali skratite vrijeme kuhanja za 1-2 minute. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj, dubokoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte slaninu i pržite 2-3 minute. Dodajte crveni luk i pržite ga, miješajući, dok ne uvene, pa dodajte gljive. Dinstajte 4-5 minuta. Umiješajte i kratko prodinstajte češnjak, 30 sekundi. Dodajte timijan. Onda dodajte pileći temeljac i sastružite sve što se zalijepilo za dno. Kuhajte 1 do 2 minute pa dodajte vrhnje i parmezan. Pustite da lagano kuha i kuhajte još 2 do 3 minute ili dok se ne zgusne. Posolite po ukusu. Kad je tjestenina gotova, ocijedite je i isperite hladnom vodom. Izvadite grančice timijana iz umaka. Dodajte tjesteninu i miješajte je u umaku 1 minutu. Poslužite s malo parmezana, mljevenog crnog papra i dodatnim svježim listovima timijana.

