Kremasta tjestenina s gljivama i slaninom brzo je i ukusno jelo u kojem se divno spajaju zapečena slanina, pržene gljive i bogati umak. Pileći temeljac i češnjak daju još više okusa, a ribani parmezan na kraju će sve zaokružiti.
Ipak, najbolje kod ovoga recepta njegova je jednostavnost. Nikakve filozofije i komplikacija: nasjeckate, stavite kuhati tjesteninu, slijedite par jednostavnih koraka - i jelo je spremno za posluživanje za svega 20 minuta. Poslužite uz hrskavi kruh s češnjakom ili svježu zelenu salatu s limunom. kako biste uravnotežili bogatstvo umaka. Jedno je sigurno – ovo je jelo koje će se redovito vraćati na vaš jelovnik.
Tjestenina s gljivama i slaninom - sastojci:
- 300 g tjestenine
- 1 žlica maslinovog ulja
- 200 g slanine, narezane na debele trake
- 1 mali crveni luk, sitno nasjeckan
- 400 g šampinjona, narezanih
- 1 žlica svježe nasjeckanog češnjaka
- 2 grančice timijana, plus za ukras
- 125 ml pilećeg temeljca
- 300 ml vrhnja za kuhanje
- 50 g svježe naribanog parmezana, plus za posluživanje
- ½ čajne žličice morske soli
- svježe mljeveni crni papar, za posluživanje
Tjestenina s gljivama i slaninom - priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, ali skratite vrijeme kuhanja za 1-2 minute.
- Zagrijte maslinovo ulje u velikoj, dubokoj tavi na srednje jakoj vatri.
- Dodajte slaninu i pržite 2-3 minute.
- Dodajte crveni luk i pržite ga, miješajući, dok ne uvene, pa dodajte gljive. Dinstajte 4-5 minuta.
- Umiješajte i kratko prodinstajte češnjak, 30 sekundi. Dodajte timijan.
- Onda dodajte pileći temeljac i sastružite sve što se zalijepilo za dno. Kuhajte 1 do 2 minute pa dodajte vrhnje i parmezan. Pustite da lagano kuha i kuhajte još 2 do 3 minute ili dok se ne zgusne. Posolite po ukusu.
- Kad je tjestenina gotova, ocijedite je i isperite hladnom vodom.
- Izvadite grančice timijana iz umaka. Dodajte tjesteninu i miješajte je u umaku 1 minutu.
- Poslužite s malo parmezana, mljevenog crnog papra i dodatnim svježim listovima timijana.
Kavane u kojima su se rađale ideje, knjige i revolucije: Bečki fenomen koji je ostavio trag i u Hrvatskoj +2