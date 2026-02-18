Majoneza s kaparima savršen je dodatak svakom jelu koje traži malo svježine i pikantnog okusa. Brzo se priprema, a kombinacija svježeg parmezana, dijon senfa i limunovog soka daje joj bogat, ali uravnotežen okus.

Savršeno se slaže s pečenim ili grilanim povrćem, mesom i ribom, a jednako će ukusna biti i kao umak u sendvičima. Sve što vas dijeli od ovog sasvim novog, a tako i dobrog i punog okusa - jest 5 minuta i malo miješanja.

Majoneza s kaparima - sastojci: 250 ml majoneze

35 g svježe naribanog parmezana

30 ml dijon senfa

30 ml limunovog soka

1 žlica kapara, ocijeđenih i nasjeckanih

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan Majoneza s kaparima - priprema: U zdjeli pomiješajte sve sastojke. Začinite paprom. Ohladite do posluživanja.

