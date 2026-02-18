Majoneza s kaparima savršen je dodatak svakom jelu koje traži malo svježine i pikantnog okusa. Brzo se priprema, a kombinacija svježeg parmezana, dijon senfa i limunovog soka daje joj bogat, ali uravnotežen okus.
Savršeno se slaže s pečenim ili grilanim povrćem, mesom i ribom, a jednako će ukusna biti i kao umak u sendvičima. Sve što vas dijeli od ovog sasvim novog, a tako i dobrog i punog okusa - jest 5 minuta i malo miješanja.
Majoneza s kaparima - sastojci:
- 250 ml majoneze
- 35 g svježe naribanog parmezana
- 30 ml dijon senfa
- 30 ml limunovog soka
- 1 žlica kapara, ocijeđenih i nasjeckanih
- 1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan
Majoneza s kaparima - priprema:
- U zdjeli pomiješajte sve sastojke.
- Začinite paprom.
- Ohladite do posluživanja.
