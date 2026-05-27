Galerija 10 10 10 10

Nekada se za vikend treba odmoriti i ne raditi doslovno ništa, ali katkad se javlja potreba i za drugačijom vrstom odmora, onom aktivnijom. Odlazak na neki kraći izlet može biti idealan za opuštanje i razbijanje svakodnevice.

Hrvatska je puna divnih lokacija na koje se može otići, a u toplijim mjesecima treba iskoristiti lijepo vrijeme i obići prirodne ljepote. Kampiranje u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera treba se pronaći i na vašoj listi, a za više informacija o ovoj ponudi posjetite stranicu Bijelo Jaje.

Moderna verzija kampiranja u mobilnim kućicama

Kada se kaže kampiranje, svima će prvo u glavi biti šator, ali u ovom slučaju radi se o modernoj verziji kampiranja u mobilnim kućicama. Ovaj oblik kampiranja, koji dolazi uz dodatnu dozu komfora, mogao bi se svidjeti svima.

Camping Plitvice (Foto: PR)

Mobilne kućice moderno su opremljene svime što je potrebno kako biste se u njima opustili nekoliko dana. Uz spavaće sobe, u svakoj se kućici nalaze i individualne kupaonice, kuhinja, kao i terasa s pogledom od kojeg se neće biti lako odvojiti.

Camping Plitivce u neposrednoj je blizini Plitvičkih jezera, što ga čini privlačnom opcijom za sve koji traže bijeg iz grada. Posjetitelji, iako u moderno uređenim kućicama, svejedno su okruženi prirodom, zelenilom i svježim zrakom.

U sklopu kampa nalaze se najrazličitiji sadržaji koji će zaokupiti sve članove obitelji, od igrališta i igraonice za mališane preko bazena i zone za roštiljanje do sportskog igrališta i zone za krosfit. Jedno je sigurno, vremena za dosadu neće biti.

Camping Plitvice (Foto: PR)

Dobra hrana kao sastavni dio izleta

A kad iz prirode poželite izaći među ljude, na svega nekoliko minuta vožnje nalazi se restoran Plitvice. Od 24. veljače do 31. svibnja 2026. ondje vrijedi 10% popusta na à la carte jelovnik, koji se oslanja na lokalne i sezonske namirnice. Uz bogat izbor predjela, glavnih jela i deserata nitko neće ostati gladan.

Camping Plitvice (Foto: PR)

Organizacija ovakva izleta neće biti komplicirana

Za proljetni period od 14. svibnja do 20. lipnja 2026. pripremljene su posebne paket-ponude koje spajaju smještaj, hranu i aktivnost u jednostavan izlet za vikend koji ne zahtijeva planiranje.

U osnovnoj verziji boravak uključuje noćenje u premium mobilnoj kućici, doručak, dva sata korištenja električnih bicikala i mogućnost kasne odjave. Dovoljno da se jutro ne mora započeti u žurbi, nego uz kavu na terasi i pogled na zelenilo.

Camping Plitvice (Foto: PR)

Za one koji žele malo više uživanja dostupna je i proširena varijanta paketa s doručkom i večerom te svim ostalim ranije spomenutim pogodnostima. Tako možete doći, smjestiti se i ne razmišljati o tome gdje ćete jesti ili kada ćete se vraćati. Za više informacija o kampiranju pokraj Plitvica posjetite Bijelo Jaje.