Galerija 9 9 9 9 Općina Kršan u Istri dom je najviše građevine u Hrvatskoj: dimnjak termoelektrane koji broji nevjerojatnih 340 metara pronaći ćete pri vrhu Plominskoga zaljeva, podno Plomina, gradića koji se smjestio na istočnoj obali Istre. No Plomin i njegova okolica puno su više od termoelektrane.

Utvrđeni gradić je nakupio godina i godina, o čemu svjedoče ostaci gradinskoga naselja (II. tisućljeće pr. Kr.), kao i arheološki nalazi iz doba Liburna (I. tisućljeće pr. Kr.). Romanička crkva Sv. Jurja iz 11. stoljeća upisala se u povijest zahvaljujući Plominskoj ploči, uzidanoj na vanjskom zidu na kojoj se nalazi reljef ilirsko-rimskog boga Silvana, zaštitnika flore i faune, a natpis na reljefu je jedan od najstarijih pronađenih glagoljskih natpisa uopće.

"Reljef je jedan od najstarijih materijalnih i pisanih dokumenata o prisustvu Slavena na ovim prostorima, a zbog povijesne vrijednosti, reljef je 1971. godine bio izložen i u Parizu na izložbi Umjetnost na tlu Jugoslavije, a nakon toga pohranjen je u Zagrebu. Pročelje crkvice danas ima njegov otisak. Natpis sadrži oblu glagoljicu koja je u Hrvatskoj korištena prije uglate, a ovaj plominski natpis, za kojega se pretpostavlja da je stariji i od Baščanske i Valunske ploče ili Krčkog natpisa, ubrajamo u najstarije spomenike hrvatskog jezika.“, piše Turistička zajednica općine Kršan.

Pogled od milijun eura

Iako Plomin nije toliko popularan kao neki drugi istarski gradovi, s vremenom sve više posjetitelja otkriva ovaj kraj i ne samo zbog povijesti i kulture, nego i prirode i gastronomije. Jedan od najboljih pogleda puca s Vidikovca Plomin na koji ćete naići u vožnji obalnom cestom. S litice visine 245 metara Kvarnerski zaljev otvara se poput razglednice i čini savršenu kulisu za fotografiranje, uživanje u pogledu i resetiranje na početne postavke.Za lijepih dana vidjet ćete Cres i Lošinj, grad Rijeku, Velebit, Plominsku goru...

Omiljena Burra

Osim o vidikovcu, priča se i o Burri, plominskoj pizzeriji koja marljivo skuplja pohvale, zbog čega je rezervacija itekako poželjna. Ondje možete uživati u klasičnim napoletanama s visokim točkastim rubovima i slasnim kombinacijama sastojaka. Koju god da pizzu odaberete, teško ćete pogriješiti jer sve imaju kvalitetne sastojke poput mozzarelle fior di latte, rajčice San Marzano, vrhunske šunke i tune. Najveće zvijezde jelovnika definitivno su pizze iz krušne peći koje spajaju napoletanski stil i istarske sastojke.

Posebno se ističe pizza Burra s carpacciom istarskog boškarina, pestom od oraha i gljiva te rikulom, dok je Tartufo Istriano pravi izbor za ljubitelje tartufa zahvaljujući kremi od crnog tartufa, vrganjima i dimljenoj mozzarelli. Ljubitelji klasike rado biraju Pepperoncino sa spicy salamom i grillanim paprikama ili pizzu Terra Magica koja kombinira istarsku kobasicu, šunku i mladi istarski sir. Tu su i morske kombinacije poput Mare Blu s kozicama i dagnjama te Thunnini s jadranskom tunom i kaparima. Osim pizza, na jelovniku se nalaze i popularni burgeri, domaći njoki s crnim tartufima te wok noodlesi u slatko-ljutim umacima.

Zaljev zaštitnik

Odlučite li posjetiti Plomin, do Plomin Luke dijeli vas par minuta vožnje. U podnožju Plomina na samom kraju Plominskog zaljeva nekoć su živjeli brojni pomorci, ribari i mlinari. Nekoć je Plomin Luka bila izvozna luka za drvo do koje su Istrijani putovali natovarenim volovima da bi ono išlo dalje, za Veneciju. Sve do kraja Drugog svjetskog rata ovo mjesto je bilo prometno važno odredište odakle se redovitom trajektnom vezom moglo putovati do Rijeke, Cresa i Lošinja. Zaljev u oblika fjorda, dugačak četiri kilometra poslužio je za zaštitu pomorcima da se sakriju od nevremena. Danas je ovo mjesto i dalje ribarska luka u koju rado zalaze i nautičari, a sve više se razvija i turizam.

Ribar

Tijekom vikenda Plomin Luka je omiljeno odredište ribolovaca koji ondje love brancine, ugore, ciple, orade i drugu ribu. Sportsko ribolovno društvo Plomin jedna je od najvećih udruga po broju članova u Istri, ako ne i u Hrvatskoj. Tradicionalna ribarska fešta u Plomin Luci omiljen je povod za druženje uz riblja jela, glazbu i veselu atmosferu. Ribarska fešta koja se održava u kolovozu okupi nekoliko tisuća posjetitelja, ali i tijekom godine u ovom ćete kraju pronaći razne manifestacije.

