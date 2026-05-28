Tražite li mjesto u Zagrebu prepuno geek-detalja, gaminga i cosplay-atmosfere, krenite prema Zagrebačkom velesajmu, gdje vas čeka netom otvoren GEEK Caffe. Mjesto je posvećeno svim ljubiteljima Zvjezdanih ratova, Gospodara prstenova, Marvela, DC Universea i mnogih drugih franšiza. Ondje možete igrati tematski fliper iz 1999. ili PS1 klasike, uživati u retrozoni, a za najveće fanove tu su i posebne tematske prostorije kao što su Imperial Cruiser, zona Batcave i LOTR kutak.

"Ovo nije samo još jedan tematski lokal, nego prostor koji okuplja ljude kroz zajedničke interese, pop-kulturu, gaming, filmove, društvene igre i dobru energiju. Iza cijelog projekta stoje trojica prijatelja Iven Mastin, Karlo Glogoški i Branimir Lozej, koji su željeli stvoriti mjesto kakvo su i sami godinama tražili", otkrivaju vlasnici i dodaju kako je GEEK Caffe nastao iz jednostavne ideje: stvoriti prostor u kojem nije važno tko si, nego što voliš. Mjesto gdje se ljudi mogu povezati uz iste interese, upoznati nove prijatelje, igrati igre, razgovarati o filmovima ili jednostavno provesti večer u atmosferi koja nije generična.

GEEK Caffe - 11 (Foto: geek caffee)

"Već samo otvorenje pokazalo je koliko je ovakav koncept nedostajao Zagrebu. Brojni posjetitelji, content creatori i ljubitelji pop-kulture ispunili su prostor, a dodatnu pažnju privukao je i poznati velikogorički Spiderman Maximilian Bindernagel Vujnović, koji je postao jedan od glavnih hitova večeri. No GEEK Caffe želi biti puno više od viralnog mjesta za fotografiranje", kažu vlasnici i napominju kako im je cilj izgraditi zajednicu uz događanja, gaming-večeri, kvizove, cosplay-druženja i tematske programe koji će okupljati ljude sličnih interesa. No, isto tako privući sve one koji još uvijek nisu našli svoje mjesto u geek-svijetu.

GEEK Caffe - 6 (Foto: geek caffee)

"Danas ljudi ne traže samo mjesto za kavu ili piće. Traže atmosferu, pripadnost i iskustvo – traže priču. GEEK Caffe nastao je upravo iz te ideje, mi želimo ispričati svoju priču i čuti priče ostalih ljudi", rekao je Iven Mastin, jedan od vlasnika GEEK Caffea i jedan od organizatora poznatog velikogoričkog Geek CON-a. Zanimljivo je kako je u samom uređenju i opremanju ovog jedinstvenog prostora sudjelovala cijela zajednica.

GEEK Caffe - 1 (Foto: geek caffee)

"Velika hvala svima koji su pomagali oko prostora, radova, detalja i cijelog procesa. Najviše sam se dao u ovaj projekt, a znam da su se dali i mnogi. Priča je jedinstvena, kao i cijeli prostor, zato mi je drago da su ga gradili ljudi i zajednica", dodao je Karlo Glogoški, suvlasnik GEEK Caffea.

"Mnogi su nam govorili da možda nije pravo vrijeme za ovakvu priču, ali nekad baš tada moraš napraviti nešto svoje. Mislim da radimo pravu stvar u krivo vrijeme i baš zato vjerujem da će uspjeti", izjavio je Branimir Lozej, jedan od vlasnika GEEK Caffea.

Uz moderan interijer, detaljno osmišljen koncept zaista za svakog i community-pristup, GEEK Caffe već sada djeluje kao mjesto koje bi moglo postati jedan od prepoznatljivijih novih urbanih prostora u Zagrebu.

