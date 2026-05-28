Galerija 9 9 9 9 Ako tražite ideju za lagani nedjeljni izlet u prirodi, ovo bi vam se moglo svidjeti jer 31. svibnja na Lokvarskom jezeru održava se “Lokve na tanjuru: gastronomska priča o pastrvi i žabama”, gastro događanje u sklopu projekta #šumaokusa koje spaja lokalnu gastronomiju, prirodu, šetnje uz jezero i opušteno druženje na jednom od najljepših mjesta u Gorskom kotaru.

Na terasi Kuće čuvara brane, uz pogled na Lokvarsko jezero i šumu, kroz cijeli dan moći ćete istraživati razne sadržaje vlastitim tempom, bez žurbe i bez neke stroge satnice. Ideja je da svatko pronađe nešto za sebe, bilo da dolazi na ručak, piće, kratku šetnju ili samo uživanje uz jezero.

Glavnu gastro priču ove godine nose pastrva i žabe – dvije namirnice koje su nekad bile važan dio lokalne prehrane, a danas ih sve rjeđe viđamo na stolovima. Upravo zato chef Mario Šubat i restoran Eva pripremaju kreativna jela inspirirana vodom, šumom i goranskom tradicijom.

S nama će biti i Vanja Vukadinović iz sve poznatijeg domaćeg gastro bloga GorskiKotao , pa ćete osim kušanja moći razmijeniti pokoji recept, ideju ili inspiraciju za domaću kuhinju. Za koktele će biti zadužen Lynx Craft Distillery koji priprema signature pića inspirirana goranskom prirodom i lokalnim biljem, dok će poseban doživljaj kroz cijeli dan bit će i vožnje Čačinom splavi po Lokvarskom jezeru uz degustacije likera Kuća prirode Kotač. Vožnja jezerom uvijek je jedan od onih trenutaka kada ljudi zastanu, izvade mobitel i tek tada shvate koliko je Lokvarsko jezero zapravo posebno.

Mi lisice iz Lynx and Foxa vas vodimo na interpretativne šetnje uz jezero gdje ćemo pričati o nastanku Lokvarskog jezera, potopljenom selu, staroj cesti koja je nestala pod vodom i životu prije nego što je dolina postala jezero kakvo danas poznajemo.