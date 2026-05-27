Kad temperature prijeđu 30 stupnjeva, ideja o dugom stajanju uz štednjak rijetko kome zvuči primamljivo. Traže se recepti koji su brzi i jednostavni, a dodatni je plus i kada se radi o obroku koji se može jesti hladan.

Sve je više u fokusu i lagana prehrana, posebno ona koja uključuje ribu i morske plodove. Jedna salata s tunom koja zadovoljava sve kriterije pravog ljetnog jela opet je hit i ove godine. Za nju, ali i slična jela kada treba veliki izbor ribljih namirnica, glavna destinacija je Fisherija.

Sve je krenulo od intervjua s Matthewom McConaugheyjem

Kada je prije dvije godine Matthew McConaughey u jednom intervjuu otkrio da toliko voli salatu od tune da je radi svake nedjelje, ljudi su ostali zaintrigirani.

Iako je to bilo prije dvije godine, po dolasku ljeta, fokus na ovu salatu se vraća. Bilo da je prvi put otkrivate ili vam treba podsjetnik, ovo je upravo ona vrsta jela koja spašava dan kad vam se ne kuha.

Recept je kombinacija neobičnih sastojaka

Glavni sastojak ove salate su termički obrađeni fileti plavoperajne tune (Bluefin) ulovljene isključivo u Jadranskom moru iz Fisherije. Umak od limuna, octa i majoneze s dodatkom wasabi paste ispala je prava svježa kombinacija, ali i dalje s dovoljno okusa da cijeloj salati da malo dodatnog karaktera.

Uz tunu, salata je bogata i raznolikim povrćem, od ljubičastog luka preko kiselih krastavaca do kukuruza i tajnog sastojka koji će podignuti mnoge obrve – zamrznutog graška.

Još jedna neobičnost je to što Matthew u nju dodaje i jabuku za malo dodatne svježine, kao i sirup od agave za malo slatkoće. Jalapeño papričice u bilo kojem obliku mogu biti točka na i ove salate.

Iako je kombinacija sastojaka malo neobična, oni koji je isprobaju ostaju oduševljeni koliko sve savršeno paše jedno s drugim.

Sastojci:

1/2 šalice majoneze (po potrebi dodati još)

2 žličice bijelog vinskog octa

1 žlica limunova soka

2 žličice wasabi paste

2 žličice talijanskog dresinga

3 žlice sitno sjeckanog crvenog luka

3 žlice sitno sjeckanih kiselih krastavaca

1/3 šalice hrskavog jalapeño čipsa

1/4 šalice nasjeckane jabuke

1/2 šalice svježeg kukuruza

1/2 šalice zamrznutog graška

280 g termički obrađenog fileta plavoperajne tune

Postupak koji nema šanse da će itko zeznuti

U posebnoj zdjelici prvo pripremite preljev tako da pomiješate bijeli vinski ocat i limunov sok s wasabi mayo umakom, koji se može pronaći u Fisheriji, a zbog kojeg će biti još manje posla u pripremi, te na kraju i talijanskim preljevom. Wasabi mayo umak će tako zamijeniti dva sastojaka, majonezu i wasabi pastu i dodatno ubrzati kuhanje.

Povrće i voće sitno nasjeckajte, ubacite u posudu u kojoj želite raditi salatu, a na kraju umiješajte ocijeđenu tunu. Kada ste zadovoljni omjerom sastojaka, trebate je još samo preliti napravljenim preljevom i dobro promiješati.

Po potrebi dodajte još žlicu majoneze ako želite kremastiju, bogatiju teksturu.

