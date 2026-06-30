Galerija 2 2 2 2 Tijekom toplinskog vala preporučljivo je jesti laganu nemasnu hranu bogatu vodom i elektrolitima. Nutricionisti i liječnici savjetuju da se u takvim trenucima pojača unos sezonskog voća i povrća, a da se izbjegavaju pržena i začinjena jela te alkoholna pića.

Kada u termometru prži više od 35 Celzijevih stupnjeva, najbolje je uopće ne paliti štednjak i pećnicu te uživati u jednostavnim jelima.

Pokušali smo izdvojiti baš takva jela iz naše bogate riznice recepata. U nastavku teksta donosimo vam zanimljive prijedloge za doručak, ručak i večeru.

Chia puding s bananom (Foto: Shutterstock)

ZOBENA KAŠA BEZ KUHANJA

Zobena kaša sjajan je izbor za doručak, no rijetko tko želi kuhati i jesti vruću kašu tijekom toplinskog vala. Umjesto toga možete napraviti overnight oats, odnosno zobenu kašu bez kuhanja .

Zobene pahuljice trebaju se namakati u mlijeku ili u biljnim zamjenama za mlijeko preko noći ili barem nekoliko sati - u hladnjaku. U tom procesu omekšaju te postanu prikladne za jelo. Sljubite ih sa sezonskim voćem, orašastim plodovima, sjemenkama i zaslađivačima po želji.

CHIA PUDING

Za doručak možete odabrati i chia puding . Ne brinite se, ne morate ništa kuhati na štednjaku, već pomiješajte chia sjemenke s mlijekom i pustite da nabubre u tekućini nekoliko sati dok ne poprime teksturu pudinga.

Ako niste obožavatelj teksture nabubrenih chia sjemenki i nemate vremena za čekanje, možete ih samljeti u mlincu za kavu i pomiješati sa željenom tekućinom te servirati odmah.

Chia puding napravite s dodatkom banane i drugog voća, zasladite medom ili javorovim sirupom, a pomiješati ga možete i s voćnim jogurtima.

Sendvič od sira i luka obično se jede s čipsom (Foto: Shutterstock)

SENDVIČI ZA TOPLINSKI VAL

Sendviči su odlična ideja za doručak, ručak ili večeru tijekom toplinskog vala. Između dvije kriške kruha možete staviti što god poželite, različite salame, sireve i povrće. Sendvič možete napraviti i od finog namaza poput humusa, koji se priprema od kuhanog slanutka (iz konzerve), tahinija, češnjaka, maslinova ulja, limunova soka i soli. Mi vam predlažemo i da isprobate humus s dodatkom avokada.

Radnička klasa u Velikoj Britaniji uživa pak u sendviču od luka i sira. Točnije, između dvije kriške kruha sa sjemenkama stavlja se nadjev od naribanog cheddara i Red Leicester sira s dodatkom luka, majoneze i malo crnog papra.

Tortilja punjena slanutkom i povrćem (Foto: Screenshot)

TORTILJA SA SLANUTKOM I POVRĆEM

Slastan nadjev možete staviti i u tortilju – ne morate se čak ni previše truditi. Otvorite konzervu slanutka, ocijedite ga i isperite te zdrobite vilicom, pomiješajte s kupovnim pestom te stavite u tortilju zajedno s naribanim sirom i povrćem.

SALATE ZA TOPLINSKI VAL

Za vrijeme toplinskog vala preporučuje se jesti dosta svježe hrane, a pogotovo salate napravljene od zelenog lisnatog povrća i drugih svježih plodova poput krastavaca, rajčica i paprika. Salatu možete obogatiti i izvorima već termički obrađenih bjelančevina - iz konzerve poput graha i ribe.

Napravite salatu od mahunarki, tune iz konzerve, maslina i drugog povrća u svega nekoliko minuta.

Ljubitelji jednostavnosti mogu složiti i salatu od slanutka, svježeg krastavca te kremastog umaka na bazi grčkog jogurta koji obiluje proteinima.

Kremasti ledeni desert od ananasa (Foto: Shutterstock)

KUS-KUS S TUNOM I POVRĆEM

Tijekom velikih vrućina poslužite se i malim trikovima kako biste napravili konkretan ručak ili večeru. Zagrijte vodu u kuhalu za vodu te pripremite kus-kus. Tu sitnu durum pšenicu ne morate kuhati – dovoljno ju je namočiti u vrućoj vodi oko pet minuta i potom sljubiti s drugim sastojcima po želji. Predlažemo vam kus-kus s tunom iz konzerve i povrćem.

LEDENA OSVJEŽENJA

U vrući ljetni dan osvježite se i rashlađenom kriškom lubenice i drugog sezonskog voća. Po želji voće možete upotrijebiti i za pripremu osvježavajućeg sorbeta od manga ili fantastičnog sladoleda od smrznutog ananasa.

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