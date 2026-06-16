Jeste li ikada čuli za Dole Whip? Riječ je o poznatom ledenom desertu koji se radi od smrznutog ananasa i kokosa, a koji se servira u Disneylandu još od 80-ih godina prošlog stoljeća.

Ovu slasticu osmislila je tvrtka Dole Food Company. Veliki je hit u ovom zabavnom parku zbog svojeg ledene teksture, osvježavajućeg i finog okusa.

Iako ima kremastu teksturu kao i klasičan sladoled, Dole Whipe ne sadrži mliječne proizvode. Temelji se na smrznutom voću i kremi od kokosa, uz dodatak šećera i soka limete. Pripremiti se može i u kućnoj radinosti uz dobar blender ili sjeckalicu povrća.

Ledeni desert od ananasa i kokosa - sastojci: 450 g smrznutog ananasa

125 ml kokosove kreme

30 ml soka limete

1-2 žlica šećera u prahu Ledeni desert od ananasa i kokosa - priprema: U dobar blender ili sjeckalicu povrća stavite smrznuti ananas, kokosovu kremu, limetin sok i šećer u prahu. Miksajte na najvećoj brzini dok ne dobijete glatku i gustu smjesu. Kušajte smjesu i podesite slatkoću po želji. Ako je smjesa prerijetka dodajte još smrznutog ananasa. Prebacite smjesu u slastičarsku vrećicu. Ako je premekana za istiskivanje, stavite sve zajedno u zamrzivač na 15 do 30 minuta da se stisne. Istisnite kremu u čašu za posluživanje i servirajte odmah. Dobar tek!

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