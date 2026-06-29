Odličan ručak u ljetno vrijeme može se napraviti i bez paljenja pećnice. Dok raste temperatura u termometru, napravite ukusnu salatu od slanutka i krastavaca s kremastim umakom.

Ako se poslužite već kuhanim slanutkom iz konzerve, za cijeli ručak bit će vam potrebno tek pet minuta.

Slanutak je dobar izvor bjelančevina biljnog porijekla, ali i prehrambenih vlakana koji odlično zasićuju.

Okus salati dat će kremasti preljev koji možete napravite od kombinacije grčkog jogurta, majoneze i Dijon senfa. Začinite ga s nešto soli, papra, svježeg kopra i peršina te zaokružite s nešto meda i svježe iscijeđenog limunova soka.

Salata od slanutka i krastavaca - sastojci: 460 g kuhanog slanutka (2 manje konzerve)

100 g grčkog jogurta

30 g majoneze

2-3 srednje velika krastavca

2 žlice svježe iscijeđenog soka limuna

1 čajna žličica senfa Dijon

1 čajna žličica meda

sol i papar po želji

svježi kopar po želji

svježi papar po želji Salata od slanutka i krastavaca - priprema: Ocijedite i isperite slanutak iz konzerve i stavite u veliku zdjelu zajedno s nasjeckanim komadićima svježeg krastavaca. Nasjeckajte svježi kopar i peršin po želji i dodajte salati. Napravite preljev: pomiješajte grčki jogurt, majonezu, senf, limunov sok i med. Posolite i popaprite po želji. Prelijte preljev preko salate. Držite salatu u hladnjaku i poslužite kada ste spremni. Dobar tek!

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