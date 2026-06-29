Odličan ručak u ljetno vrijeme može se napraviti i bez paljenja pećnice. Dok raste temperatura u termometru, napravite ukusnu salatu od slanutka i krastavaca s kremastim umakom.
Ako se poslužite već kuhanim slanutkom iz konzerve, za cijeli ručak bit će vam potrebno tek pet minuta.
Slanutak je dobar izvor bjelančevina biljnog porijekla, ali i prehrambenih vlakana koji odlično zasićuju.
Okus salati dat će kremasti preljev koji možete napravite od kombinacije grčkog jogurta, majoneze i Dijon senfa. Začinite ga s nešto soli, papra, svježeg kopra i peršina te zaokružite s nešto meda i svježe iscijeđenog limunova soka.
Salata od slanutka i krastavaca - sastojci:
- 460 g kuhanog slanutka (2 manje konzerve)
- 100 g grčkog jogurta
- 30 g majoneze
- 2-3 srednje velika krastavca
- 2 žlice svježe iscijeđenog soka limuna
- 1 čajna žličica senfa Dijon
- 1 čajna žličica meda
- sol i papar po želji
- svježi kopar po želji
- svježi papar po želji
Salata od slanutka i krastavaca - priprema:
- Ocijedite i isperite slanutak iz konzerve i stavite u veliku zdjelu zajedno s nasjeckanim komadićima svježeg krastavaca. Nasjeckajte svježi kopar i peršin po želji i dodajte salati.
- Napravite preljev: pomiješajte grčki jogurt, majonezu, senf, limunov sok i med. Posolite i popaprite po želji. Prelijte preljev preko salate. Držite salatu u hladnjaku i poslužite kada ste spremni. Dobar tek!
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