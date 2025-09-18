Galerija 0 0 0 0 Iza naziva hot pot krije se jedno od omiljenih kineskih jela koje predstavlja mnogo više od hrane. Čar tog vrućeg lonca leži upravo u dijeljenju, druženju i uživanju.

Društvo se okuplja oko proljučale začinjene juhe u koju štapićima ili hvataljkama spuštaju razne sastojke, poput gotovo prozirnih kriški mesa i ribe, gljiva, rakova, povrća, domaćih rezanaca i drugih namirnica.

Koliko je kućanstava u Kini, toliko je i varijacija na temu popularnog specijaliteta koje se nerijetko kombinira s umacima, ali i drugim dodacima.

Juha iz kaciga

Korijeni hot pota sežu u vrijeme Mongolskog carstva, kada se jela jednostavna juha s komadima konjetine i ovčetine. Krepkom juhom vojnici su vraćali snagu, pripremajući je u vlastitim kacigama. Tako barem otkrivaju narodne predaje. Kako se mongolski utjecaj širio, tako je i hot pot prelazio granice i s vremenom se proširio po Kini, Japanu, Vijetnamu i drugim azijskim zemljama.

Danas je hot pot najlakše opisati kao spoj juhe, sastojaka koji se kuhaju i umaka za posluživanje. U modernim restoranima lonci za hot pot nerijetko imaju metalne pregrade kako bi kuhanje bilo što jednostavnije.

I dok će klasičari nerijetko odabrati popularnu kombinaciju piletine, đumbira i tjestenine, oni koji se ne boje pikantnih okusa poigrat će se s ljutim papričicama, sečuanskim paprom i ukiseljenim povrćem. Veganima se često sviđa temeljac od gljiva ili onaj slatko-kiseli od rajčice, a postoje i hrabriji spojevi kokosa s morskim plodovima, nadahnuti tajlandskim okusima.

Kad je riječ o mesu, omiljeni su tanko rezani komadi svinjske potrbušine, zatim rebra, kao i meki komadi janjetine ili junetine te okruglice od mljevena mesa. Nađe se u hot potu i rižinih kolačića, ribljih okruglica, pilećih želuca, jegulja…

Zlatna pravila

U restoranima se poslužuju gotovi, ali i uradi sam umaci s raznim sastojcima, poput korijandra, sezamovog ulja, octa, sojinog umaka, vlasca, češnjaka i drugih dodataka. Salate, proljetne rolice ili pak pogače također se nađu na stolu. Hot pot ne traži spretnost prilikom pripreme, ali ipak postoje određena pravila – poput onog da se sastojci uvijek ubacuju u dobro zagrijani temeljac.

Treba pričekati da juha ponovno proključa prije dodavanja nove ture sastojaka jer nije dobro da meso ili povrće pluta u mlakoj vodi. Odlučite li se pripremiti vlastiti hot pot, bacite oko na sat jer će gljivama trebati 5–8 minuta, dok se tanko narezana riba ili meso može prekuhati u trenu. Nikako nemojte zaboraviti da je hot pot zajednički obrok pa nemojte prisvojiti sve sastojke za sebe, a ne oprašta se niti umakanje zalogaja dvaput u isti umak.

Hot pot - sastojci: Temeljec: 850 ml pilećeg temeljca

700 ml vode

6–8 shiitake gljiva (svježih ili prethodno namočenih)

900 g bijele rotkve (daikon)

2 mlada luka (zeleni dio)

3–5 kriški svježeg đumbira Umak: 5 komada mladog luka

6 češnjeva češnjaka

60 ml ulja

1 žlica kikiriki maslaca

2 žlice sojinog umaka

2 žlice satay umaka

1 žlica čili ulja po želji

2 žlice svježeg korijandera (sjeckanog)

1 žlica sezamovih sjemenki

1 žličica sezamovog ulja Ostale namirnice (po izboru): rezanci

rižini rezanci

tofu

mrkva

celer

tanko rezane ploške junetine

tanko rezane ploške lososa

kozice Hot pot - priprema: Pripremite umak. U zdjelu dodajte sitno sjeckani mladi luk i češnjak. U malom lončiću zagrijte ulje (oko 4–5 minuta na srednjoj vatri). Da provjerite je li dovoljno vruće, ubacite mali komadić luka – ako počne šuštati i pjeniti se, ulje je spremno. Vruće ulje prelijte preko luka i češnjaka. Dodajte sojin umak, kikiriki maslac, satay umak, čili ulje (ako koristite), sjeckani korijander, sezam i sezamovo ulje. Dobro promiješajte. Stavite temeljac u veliki lonac na plinsko ili električno kuhalo na sredini stola. Operite i pripremite svo povrće i namirnice za kuhanje.Meso, tofu i ribu stavite na odvojene tanjure i rasporedite po stolu. Kad temeljac zavrije, dodajte svoje omiljene sastojke: junetina se kuha samo 10-ak sekundi, dok gljivama treba nekoliko minuta. Neka rezanci idu kasnije, kad juha već poprimi okus svih sastojaka – tako će biti još ukusniji. Kad su sastojci kuhani, izvadite ih štapićima ili cjedilom, umačite u umak i uživajte!

