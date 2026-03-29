Cupcakes s mrkvom - mekani, sočni i prekriveni bogatom kremom od sira za savršen završetak. Idealni su za svaku priliku, od obiteljskih okupljanja do blagdanskih užitaka.
Ako volite mrkvu i krem sir, ovo bi mogao postati vaš novi najdraži desert. Savršen balans slatkog i začinjenog, uz bogatu i osvježavajuću kremu osvojit će čak i one koji tvrde da nisu od slatkoga.
Cupcakes s mrkvom i kremom od sira - sastojci:
- 180 ml ulja
- 190 g smeđeg šećera
- 1 ½ čajne žličice vanilin šećera
- 2 jaja
- 180 g mrkve, oguljene, naribane i sitno sjeckane
- 160 g brašna
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- ½ čajne žličice sode bikarbone
- 1 ¼ čajne žličice mljevenog cimeta
- ¼ čajne žličice mljevenog đumbira
- ¾ čajne žličice soli
Za kremu od sira
- 140 g krem sira (omekšalog)
- 75 g maslaca (slanog, omekšalog)
- 250 g šećera u prahu
- 1 čajna žličica vanilin šećera
Cupcakes s mrkvom i kremom od sira - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Pripremite lim za muffine s 12 kalupa i lagano ga namastite.
- Naribajte mrkve i dodatno ih nasjeckajte.
- U velikoj zdjeli pjenasto umutite ulje, smeđi šećer, jaja i vanilu dok se sve dobro ne poveže. Dodajte pripremljenu mrkvu, a potom lagano pomiješajte sa suhim sastojcima: brašnom, praškom za pecivo, sodom bikarbonom, cimetom, đumbirom i soli. Miješajte dok se sve ne sjedini, ali nemojte pretjerati.
- Napunite 2/3 svakog kalupa i pecite 16-17 minuta. Provjerite je li pečeno tako da lagano pritisnete sredinu – ako ne ostaje utisnuta nego se vraća, gotovi su. Ako ne, nastavite peći još 2-3 minute.
- Za pripremu kreme, električnim mikserommiksajte omekšali krem sir i maslac dok ne postanu glatki. Dodajte šećer u prahu i vanilu i dobro pomiješajte. Ako je krema previše rijetka, stavite je na kratko u hladnjak da se stvrdne.
- Ohlađene cupcakes premažite kremom od sira. Poslužite odmah ili ih stavite u hladnjak.
