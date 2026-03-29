Cupcakes s mrkvom - mekani, sočni i prekriveni bogatom kremom od sira za savršen završetak. Idealni su za svaku priliku, od obiteljskih okupljanja do blagdanskih užitaka.

Ako volite mrkvu i krem sir, ovo bi mogao postati vaš novi najdraži desert. Savršen balans slatkog i začinjenog, uz bogatu i osvježavajuću kremu osvojit će čak i one koji tvrde da nisu od slatkoga.

Cupcakes s mrkvom i kremom od sira - sastojci: 180 ml ulja

190 g smeđeg šećera

1 ½ čajne žličice vanilin šećera

2 jaja

180 g mrkve, oguljene, naribane i sitno sjeckane

160 g brašna

1 čajna žličica praška za pecivo

½ čajne žličice sode bikarbone

1 ¼ čajne žličice mljevenog cimeta

¼ čajne žličice mljevenog đumbira

¾ čajne žličice soli Za kremu od sira 140 g krem sira (omekšalog)

75 g maslaca (slanog, omekšalog)

250 g šećera u prahu

1 čajna žličica vanilin šećera Cupcakes s mrkvom i kremom od sira - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Pripremite lim za muffine s 12 kalupa i lagano ga namastite. Naribajte mrkve i dodatno ih nasjeckajte. U velikoj zdjeli pjenasto umutite ulje, smeđi šećer, jaja i vanilu dok se sve dobro ne poveže. Dodajte pripremljenu mrkvu, a potom lagano pomiješajte sa suhim sastojcima: brašnom, praškom za pecivo, sodom bikarbonom, cimetom, đumbirom i soli. Miješajte dok se sve ne sjedini, ali nemojte pretjerati. Napunite 2/3 svakog kalupa i pecite 16-17 minuta. Provjerite je li pečeno tako da lagano pritisnete sredinu – ako ne ostaje utisnuta nego se vraća, gotovi su. Ako ne, nastavite peći još 2-3 minute. Za pripremu kreme, električnim mikserommiksajte omekšali krem sir i maslac dok ne postanu glatki. Dodajte šećer u prahu i vanilu i dobro pomiješajte. Ako je krema previše rijetka, stavite je na kratko u hladnjak da se stvrdne. Ohlađene cupcakes premažite kremom od sira. Poslužite odmah ili ih stavite u hladnjak.

Ovaj restoran nalazi se u skupom dijelu Londona, a služi hranu koja je jeftinija i od nekih hrvatskih restorana +2