Talijanski restoran Mucci’s na Kings Roadu u Londonu napravio je nevjerojatan potez - odlučili su pojednostaviti jelovnik i ograničiti cijene hrane, a kako bi bile što dostupnije širem krugu ljudi. Napravili su jelovnik pod nazivom 10/20, a koji podrazumijeva sva predjela po cijeni od 10 funti (ili 11,50 eura) i sva glavna jela po 20 funti, odnosno oko 23 eura.

Galerija 2 2 2 2 Restoran je otvoren prije šest godina, a nalazi se u mondenom dijelu Londona koji je poznat po luksuznim trgovinama i drugim ugostiteljskim objektima. Vlasnik Giuseppe Mucci koji je porijeklom iz Bologne vjeruje da objedovanje u restoranima ne treba biti povlastica samo bogatih građana.

Pizze koštaju 20 funti ili 23 eura (Foto: Profimedia)

Tijekom posljednjih nekoliko godina mnogi naši stalni gosti počeli su pitati možemo li kreirati prilagođene jelovnike, rekao je Mucci za The Standard. Shvatio sam da ljudi ne traže nužno akcijske cijene, već samo jednostavniji način uživanja u restoranu bez previše brige o tome koliki bi mogao biti konačni račun.

Stvari su ovdje prilično jednostavne. Naručite li predjelo u restoranu Mucci’s, platit ćete ga 10 funti. Odabrati možete sve od kamenica, tuna tartara i arancinija do prženih tikvica, bruschetta ili pak buratte s talijanskom šunkom .

Naručite li glavno jelo, koštat će vas 20 funti. Na jelovniku se nalazi tradicionalni talijanski specijaliteti poput tjestenine ala carbonara i amatricana, mesnih lazanja, pečene ribe i mesnih odrezaka.

Unutrašnjost restorana Mucci's (Foto: Profimedia)

I pizze su po 20 eura, bez obzira naručite li vegansku s gljivama i povrćem ili toskansku s kobasicama i krumpirom.

Internetske stranice Muccija otkrivaju kako je restoran zadržao manji dio jelovnika nazvan talijanski klasici na kojem se nalaze pržene lignje, špageti arrabbiata, pizza margherita i teletina u umaku od tune i inćuna, a koji koštaju 15 funti. Za šest funti, pak, možete dobiti i priloge poput focaccije, sezonske salate, pečenih krumpira ili brokule s češnjakom i čilijema

Sve se mijenja. I Mucci se morao mijenjati. Stoga smo stvorili restoran s fiksnim i jasnim cijenama te visokim kvalitetom, zaključuje priču Giuseppe Mucci.

Hrana koju kuhari ne naručuju u restoranu: "Dva puta razmislite prije nego što naručite desert ili dnevnu juhu" +0